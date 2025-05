Rork Media neemt Scuba Show en California Diving News over

Overname versterkt de wereldwijde aanwezigheid van Rork Media en vestigt een belangrijke positie op de Amerikaanse duikmarkt.

Independent publisher Rork Media, the powerhouse behind leading scuba diving media brands including Scuba Diver Magazine, Divernet.comEn GA Duikshow, has announced the acquisition of the rights and assets of the well-established Californië Diving News and Scuba Show in Long Beach, Californië.

De Scuba Show is al 38 jaar een vaste waarde in de Amerikaanse duikkalender, als grootste consumentenduikbeurs van het land. De beurs wordt nu toegevoegd aan het wereldwijde evenementenportfolio van Rork Media, waaronder de zeer succesvolle GO Diving Show UK en de onlangs gelanceerde GO Diving Show ANZ in Australië. Samen verwelkomen deze drie evenementen meer dan 25,000 duikers en meer dan 500 exposanten van over de hele wereld, waardoor duikgemeenschappen over continenten heen met elkaar in contact komen.

De Scuba Show is het belangrijkste duikevenement voor consumenten in Noord-Amerika

Als onderdeel van de overname heeft Californië Duiknieuws will be restructured to align its format with Rork Media’s other publications, but will continue to serve the Californië diving community – and the broader US market – with a dedicated, region-specific magazine. Bovendien, Duiker Noord-Amerika maakt gebruik van het gevestigde distributienetwerk en abonneebestand van CDN, waardoor Rork Media een tweeledig advertentiemodel kan introduceren. Deze aanpak opent de deur naar bedrijven die voorheen geen ruimte meer hadden voor advertenties in een toonaangevende publicatie.

Californië Diving News has been a constant source of inspiration and education for divers in the region for many years

Ross Arnold, Publishing Director van Rork Media, zei: "Als onderdeel van de overname zijn we verheugd Mark Young te mogen verwelkomen in het team van Rork Media. Mark heeft de afgelopen tien jaar de Scuba Show laten uitgroeien tot hét evenement voor duikers in de VS, en we zijn enthousiast dat hij die erfenis met ons voortzet.

"Zijn ervaring zal van onschatbare waarde zijn nu we onze aanwezigheid in Noord-Amerika uitbreiden en de Rork Media-activiteiten wereldwijd blijven uitbreiden."

Mark Evans, redactioneel directeur van Rork Media, merkte op: "Toen Mark Young ons voor het eerst benaderde om de toekomst van de Scuba Show te bespreken, voelden we ons vereerd dat hij ons zag als het juiste team om deze trouwe consumentenbeurs, die zijn 38e verjaardag viert, op zich te nemen.th jubileum in 2025. We kijken ernaar uit om samen te werken om het evenement naar nog grotere hoogten te tillen.”

Mark Young said: “Since starting Dive Workshops and Dive Centre Business magazines 34 years ago, I have been deep in the diving industry, and recently began thinking about whom to trust to continue Scuba Show and California Diving News. Ross Arnold and Mark Evans with Rork Media were a natural fit, with their global array of magazines, dive events, websites and YouTube Kanaal.

"Toen ik de visie zag achter alles wat ze doen en ze spraken over hun plannen om hun waarde voor de sector te vergroten, voelde ik me gedwongen om de dialoog aan te gaan die heeft geleid tot de overname van Scuba Show en California Diving News.

Ik ben er trots op om te zien hoe ze Scuba Show en California Diving News verder uitbouwen dan hun huidige succes, en ik kijk ernaar uit om de reis met hen voort te zetten.

This strategic acquisition underscores Rork Media’s commitment to serving the global dive community with industry-leading content, events, and experiences across print, digitaal, and in-person platforms.