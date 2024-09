Hoe Mike £20,000 ophaalde voor Sea-Changers

Mike's Dive Store, het grootste duikwinkelcentrum van Londen, sloot zich in 2015 aan als een van de eerste partners voor de Britse liefdadigheidsinstelling Sea-Changers. De financiële bijdragen in die negen jaar hebben inmiddels de grens van £ 20,000 bereikt.

Niet alleen stort de winkel een deel van haar winst op Zeewisselaars regelmatig, maar moedigt haar klanten ook actief aan om zelf een donatie te doen.

"We hebben Sea-Changers gekozen als ons goede doel, puur op basis van het enthousiasme van Helen en Rachel", zegt directeur Steve Brown van Mike, verwijzend naar de energieke medeoprichters van Sea-Changers, Helen Webb en Rachel Lopata.

De twee duikers kwamen in 2010 op het idee om een ​​liefdadigheidsinstelling op te richten om de donaties van duikers en andere zeegebruikers te kanaliseren naar goede doelen voor het behoud van de zee. Mike's, gevestigd in Chiswick in West-Londen, werd een van de eerste industriële partners van Sea-Changers – en is op koers gebleven.

Helen Webb (links) en Rachel Lopata met een fontein aan de kust, een van de vele fonteinen die ze dankzij hun werk mogelijk hebben gemaakt.

"Tegenwoordig wordt bij liefdadigheidsinstellingen veel geld verspild en bereikt het niet het beoogde doel of de beoogde mensen", zegt Brown. "Mike wilde er een kiezen waarvan we vonden dat mensen echt betrokken waren, geïnteresseerd waren en ervoor zorgden dat het geld bij het beoogde doel terechtkwam.

“Bij Helen en Rachel vonden we dat zeker het geval. Ze mogen trots zijn op wat ze hebben gedaan, vooral als ze ook andere banen hebben.

Allround inzet

“Het begon met 1% van de winst, maar voor het geval dat er niet genoeg winst zou zijn, hebben we het veranderd in een jaarlijks abonnement, en nu kunnen mensen daadwerkelijk doneren op de website. Dus van bepaalde collecties geven we een percentage, en mensen kunnen zelf beslissen of ze er ook een donatie aan willen toevoegen.”

Mike's zet zich volledig in voor het milieu. Dit is terug te zien in de verpakkingskeuze voor de verzending van duikuitrusting naar klanten.

"Wij waren een van de eerste bedrijven in de industrie die volledig milieuvriendelijke verpakkingen gebruikten", zegt Brown. "Al onze bestellingen gaan de deur uit in papieren zakken, ook al kost dat ons meestal twee of drie keer zoveel als plastic zakken. We hebben die overstap jaren geleden al gemaakt."

Mike's was er vroeg bij om plastic verpakkingen te vervangen door papier

Een van de belangrijkste doelen van Sea-Changers was om "bedrijven die zich bekommeren om het mariene milieu in staat te stellen een verschil te maken". Daarnaast wilde het bedrijf het voor bedrijven zoals Mike's makkelijker maken om geld te doneren aan doelen die het meest in aanmerking kwamen voor hulp.

Sinds 2011 heeft Sea-Changers naar eigen zeggen meer dan 320 Britse grassroots-projecten voor het behoud van de zee gefinancierd, met onderzoek, directe actie en educatie ter waarde van bijna £ 400,000.

De ontvangers kunnen variëren van kleine groepen tot bekende nationale liefdadigheidsinstellingen, hoewel de prioriteit van Sea-Changers is om grassroots- en gemeenschapsgroepen in staat te stellen lokale actie te ondernemen die "een springplank voor hun groei" biedt.

De projecten moeten de grondoorzaken van bedreigingen en uitdagingen voor het behoud van het mariene milieu in het Verenigd Koninkrijk aanpakken, negatieve effecten op kust- en mariene milieus en/of soorten voorkomen of verminderen en de kennis over de uitdagingen vergroten.

Een voorbeeld is Project Zeegras, dat in 2013 werd opgericht. Het jaar daarop was Sea-Changers de eerste organisatie die het een subsidie ​​toekende. Die £500 om een ​​trainingspakket te financieren, stelde het in staat om zijn educatieve materialen te diversifiëren – en in 2022 had het een inkomen van meer dan £800,000 en breidde het wereldwijd uit.

Snel eerbetoon brengen

In de eerste Birthday Honours List van King Charles III van vorig jaar werden Webb en Lopata benoemd tot MBE voor hun diensten aan het behoud van de zee. Ze waren er snel bij om op hun beurt hulde te brengen aan hun toegewijde vrijwilligers, partners zoals Mike's, waarvan er nu 11 zijn, en al hun andere donoren.

"Zonder de hulp van bedrijven als Mike hadden we geen van de resultaten op het gebied van mariene bescherming kunnen bereiken", aldus Lopata.

Binnen bij Mike

Mike's duikwinkel werd in de jaren 1990 opgericht door wijlen Mike Calder. Steve Brown, die zijn duikcarrière in de Rode Zee was begonnen en met hem had gewerkt, kocht het bedrijf van de familie na Calders dood in 2009 en het verkoopt nog steeds duik-, freedive- en snorkeluitrusting van alle grote merken. De operatie omvat ook Mike's duikcamera's.

Mike's duikwinkel

Mike's boodschap aan klanten over Sea-Changers is: "Duik erin, steun een project of verspreid gewoon de boodschap - elke kleine actie helpt de oceanen te beschermen die we allemaal koesteren".

Informatie over de laatste ronde van door Sea-Changers gefinancierde projecten is te vinden op de website van de liefdadigheidsinstelling. website. Directe donaties aan Sea-Changers kan hier gemaakt worden.

