Duiken in Lifou, een fossiel atol

PIERRE CONSTANT maakt allerlei onverwachte verbindingen wanneer hij op reis gaat om te duiken in een weinig bekend deel van Nieuw-Caledonië

Het was een vertrek in de vroege ochtend op de Betico2, op weg naar Lifou Island. Inchecken was om 6 uur 's ochtends bij de veerbootterminal in Noumea, de belangrijkste haven van Nieuw-Caledonië.

De maximale toegestane bagage was 15 kg plus 6 kg handbagage, dus ik moest een dag eerder komen om mijn 42 kg overtollige bagage als vracht mee te nemen – dat wil zeggen, mijn duik- en onderwaterfotoapparatuur. Voor een duiker was er geen andere optie!

Vliegen beperkt je ook tot 15 kg. Afhankelijk van de zeeomstandigheden duurt de oversteek naar Lifou, in de Loyaliteitseilanden, zeven uur. De veerboot vaart door de Mare-eilanden voordat hij aanmeert in Wé, aan de oostkust van Lifou, kort voor 2:XNUMX uur.

Dit was mijn tweede keer in Nieuw-Caledonië. Tijdens mijn eerste reis, in maart 2022, had ik geen tijd gehad om de Loyaliteitseilanden te bezoeken.

Een lange, slanke, langharige Fransman uit Bretagne, Pascal van Wé Plongée, wachtte op me en we werden naar zijn buitenhuis gebracht in een oude, gedeukte, grijze Dacia Logan. In dit Kanak-land lijken de meeste auto's wel op de een of andere manier beschadigd te zijn. Lifou zou meer dan twee weken mijn thuis zijn.

Wij jachthaven

De topografie

De Loyaliteitseilanden strekken zich uit over 500 km van noordwest naar zuidoost. Ze worden van het vasteland gescheiden door de Koraalzee, 100 km breed en 2 km diep. Vanuit het zuidoosten zijn de eilanden de Walpoles, Mare, alle 1,115 kmXNUMX van Lifou, Ouvea, Beautemps-Beaupré en het ondergedompelde Astrolabe Reef.

De Loyaliteitseilanden zijn een oude vulkanische boog die het resultaat is van de subductie van de Australische Plaat onder de Pacifische Plaat. De atollen werden gevormd tussen het Plioceen en Pleistoceen door herhaaldelijke verzakking.

25 miljoen jaar geleden was Lifou een vulkanisch eiland met een randrif. Vijf miljoen jaar geleden erodeerde de vulkaan, ondanks nieuwe uitbarstingen, en 300,000 jaar geleden was de zeespiegel 120 meter hoger dan nu, en had het atol een binnenlagune. Toen trok de oceaan zich terug.

Tijdens de Riss-Würm ijstijd, 15,000 jaar geleden, lag de zeespiegel 100 meter onder het huidige niveau en ontstonden er grotten en ondergrondse rivieren. De meeste grotten zijn nu overstroomd. Het barrièrerif, gemaakt van compact kalksteen, ligt 3 km uit de kust.

Jongen springt in het hart van Lifou, Peng strand

Het centrum van het eiland is vlak, de oude lagune gevuld met gekristalliseerd kalksteen, zand en conglomeraten. In het noorden is het plateau 25 m hoog en de rifkroon stijgt tot 90 m. In het zuiden is het plateau 40 m hoog en de kroon stijgt tot 110 m.

De grootste en oudste grotten in Lifou – Hnanawei, Wanaham en Inegoj – zijn 190-130,000 jaar geleden gevormd. Er zijn geen oppervlakterivieren; alles stroomt ondergronds. Zware regenval vindt plaats in het seizoen februari/maart, waarbij een deel van dat water onder de grond wordt opgeslagen.

Onder de kokospalmen, Peng Beach

Wat de menselijke geschiedenis betreft, arriveerden Austronesiërs uit Zuidoost-Azië in 3000 v.Chr. in Melanesië. De eerste migratie van mensen van Noord-Melanesië (de Admiraliteitseilanden) naar Nieuw-Caledonië dateert uit 1700 v.Chr. Lapita-aardewerk dat in Kone aan de westkust van Nieuw-Caledonië is gevonden, is gedateerd op 1400 v.Chr. Van de 16e tot begin 19e eeuw vonden er Tongaanse en Samoaanse migraties naar Lifou plaats, mogelijk ook vanuit Vanuatu.

Als kapitein James Cook Nieuw-Caledonië inderdaad op 4 september 1774 “ontdekte”, was het pas eind 18e eeuw dat twee Britse schepen bij Lifou aan land gingen. De Loyaliteitseilanden zijn naar een van deze schepen vernoemd.

Walvisvaarders bezochten de eilanden al sinds 1810, maar in 1829 “herontdekte” de Franse zeevaarder en ontdekkingsreiziger Dumont d'Urville de Loyaliteitseilanden en stelde een definitieve zeekaart op.

Wij duiken

Gevestigd in de jachthaven van Wé, vlakbij de Betico 2 dokken, Wé Plongée is sinds 2018 geopend. Pascal heeft het duikcentrum opgezet in een container die ook dienstdoet als privébakkerij, want hij bakt elke dag brood!

Het duikcentrum Wé Plongée bevindt zich in een container

Pascal van Wé Plongée

Pascal is een Franse FFESSM en PADI- en SSI-instructeur. Hij verzorgt Discover Scuba Diving-ervaringen, maar ook duiktrainingen op verschillende niveaus. Uitstapjes in Chateaubriand Bay worden gemaakt met een opblaasbare boot en de meeste duiklocaties liggen op niet meer dan vijf minuten afstand.

Duikers aan boord

Toestemming om in een bepaald gebied te duiken moet worden verleend door de tribale douaneautoriteiten. Activiteiten buiten de baai zijn gereserveerd voor traditionele clans. Gekwalificeerde duikers kunnen 's ochtends twee keer duiken, terwijl DSD en duiktraining in de middag plaatsvinden.

Provincie Goed & Canyons

Op de eerste dag was het duikplan om de vrij vergelijkbare Province Good and Canyons te bezoeken. Het rif is enorm, doorsneden met talloze canyons, swim-throughs en tunnels, met witte zandvlaktes eromheen.

Het was meer een sfeervolle ervaring omdat het vissenleven onopvallend was - geen grote exemplaren, geen scholen, alleen de gebruikelijke vlindervissen, papegaaivissen, doktersvissen, af en toe keizervissen en de vreemde school goudgevlekte gestreepte brasem (Gnathodentex aureolineatus).

Bladkoraalstapel bij Province Good

Kolonies van oranjevinanemoonvissen (Amphiprion-chrysopterus) met witte staarten kwamen veel voor, evenals Clark's anemoonvis (Een clarkii). Zwarte staartzwijnenvis (Bodianus loxonotus) waren een veelvoorkomend gezicht. De ananaszeekomkommer (Thelenota ananas) werd gezien op de zandbodem, en reuzenmosselen (Tridacna squamosa) ook.

Roze sponsstengels, provincie Goed

Acropora tafelkoraal en andere koraalsoorten, Provincie Goed

Blauwe vlindervis (Chaetodon plebeius) en zwarte vlindervis (C. flavirostris)

Reuzenmossel (Tridacna squamosa) bij Canyons

Hertshoornkoraal en tafelkoraal bij Canyons

Tombant van de jachthaven

Op dag twee nam Pascal me mee naar een van zijn favoriete plekken, populair om te trainen. Tombant de la Marina is een kleine drop-off met een maximale diepte van 13m met wit zand en verspreide koraalbommies.

Het vissenleven was over het algemeen opvallender, met groene schildpadden, witpuntrifhaaien, Napoleon-lipvissen, blauwvintonijnhaaien en koraalbaarzen (Cephalopolis miniata) en pauwbaars (C-argus), stekelvarkenvis en parelhoenkogelvis.

Groene schildpad bij Tombant de la Marina

Ik kwam verschillende rode en zwarte anemoonvissen tegen (Amphiprion melanopus), de duivelsschorpioenvis (Scorpaenopsis diabolus) met zijn gele en rode borstvinnen, ovale vlindervis (Speculum van Chaetodon), geelgestreepte papegaaivis (Scarus schelgeli) en citroenschil-keizervis (Centropyge flavissimus) in het geel met een blauwe oogring.

“Laatst zagen we tijdens de training een manta en zelfs een hamerhaai”, vertelde Pascal enthousiast.

Patates de Hnassé

Traanvormige vlindervis (Chaetodon unimaculatus) bij Patates de Hnassé

Patates de Hnassé bleek er vrij aangenaam uit te zien: een verzameling grote koraalriffen, verspreid over zandvlakten, met een buitenste helling die open was naar het blauw.

Ik zag onder andere druppelvormige vlindervissen (Chaetodon unimaculatus), Papoea-schorpioenvis (Schorpioenpsis papuensis), chevron vlindervis (C-fascialis) en blauwe streepjesvlindervis (C plebeius). Tweevlek-tuinalen (Heteroconger hassi) versierden op sommige plaatsen de zandbodem.

Papoea-schorpioenvis (Scorpaenopsis papuensis) bij Patates de Hnassé

In de tandbaarsfamilie waren er honingraat (Epinephelus merra), zwartpunt (E marginalis) met rood met witte vlekken en de maanstaart Variola louti.

Een breed stuk alveopora koraal bleek de moeite van het bekijken waard met zijn kleine madeliefachtige poliepen en blauw-zwart gevlekte pijlstaartroggen (Neotrygon kuhlii), clown-trekkervis en sling-jaw lipvis (Epibulus insidiator) in de schijnwerpers zetten.

Clarks anemoonvis (Amphiprion clarkii), Patates de Hnassé

Zwartpuntbaars (Epinephelus fasciatus), Patates de Hnassé

Blauwe vlindervis (Chaetodon plebeius), Patates de Hnassé

Bouée Verte, gelegen tussen rode en groene boeien bij de ingang van het kanaal, bestaat uit vier op elkaar aansluitende boeien met een diepe helling naar links die tot 25 meter en dieper reikt.

Er waren zowel groene als karetschildpadden te zien, samen met de witbekmurene (Gymnothorax meleagris), lichtbruin met witte stippen, halfronde keizersvis (Pomacanthus semicirculatus) en grootoogmakrelen (Priacanthus hamrur) in karmijnrood met een blauw oog. De Egyptische zeester (Gomophia egyptiaca) viel ook op.

Witbekmurene, (Gymnothorax meleagris), Bouée Verte

Egyptische zeester (Gomophia egyptiaca), Bouée Verte

Naar de grotten

Op een dag vrij van duiken is het aan te raden om met een huurauto het noorden of zelfs heel Lifou te verkennen. De asfaltweg leidde me naar Hnathalo, vanwaar de route naar Tingeting een behoorlijke uitdaging bleek. Dat komt omdat een jeugdige bezigheid is om bestaande borden te vernielen waar ze ook maar zijn, wat constant vragen naar de weg vereist.

Houtsnijwerk langs de weg

Uiteindelijk vond ik de Devil's Cave, waar de oudere landeigenaren een toegangsprijs vroegen die gelijk was aan ongeveer £14. Een bospad van 10 minuten leidde naar de voet van een klif, de buitenste kalksteenkroon van het atol.

De grot van de duivel, Tingeting

Binnen in de kannibalengrot

Ik klom omhoog en omlaag en vond een zwaar gebroken grot met een open dak. Een hoop menselijke botten lagen in een holte aan de linkerkant, met een paar schedels die stoïcijns grijnsden op een rotsplateau erboven. "Overblijfselen van kannibalistische tijden en macabere rituelen," werd mij verteld.

Kannibalen schedel

Het aantal grotten in Lifou is indrukwekkend, sommige strekken zich uit tot wel 8 km. Nadat ik had gelezen over de aanwezigheid van water in sommige van deze grotten, besloot ik om te duiken in de Luengoni-grot aan de zuidoostkust. Hiervoor moet toestemming worden verleend door de landeigenaar.

De atletisch ogende Pascal Qazing, een zelfverklaarde kampioen van de onafhankelijkheid van Kanak, organiseerde rondleidingen in de grot en stemde ermee in om mij op een ochtend mee te nemen. Hij stak kleine kaarsen aan in de grot en gedeeltelijk rond het binnenmeer, waar bezoekers genoten van een koel bad.

Ingang van de Luengoni-grot

In de Luengoni-grot

Met de tank op mijn rug dook ik onder in het heldere water. De temperatuur was 21°C. Ik volgde een smalle tunnel met wat stalactieten en stalagmieten op en neer, niets bijzonders, tot ik de halocline bereikte op 10m diepte.

Mijn dome lens werd plotseling beslagen. Het was alleen condens van het warmere zoute water, maar ik draaide me om, geïrriteerd, bang dat ik de camera had overspoeld.

Pascal verlaat een swim-through bij Trone De Fer

Pascal passeert een geul in het rif bij Trone De Fer

Luengoni-grot

Op zoek naar de Inegoj-grot vond ik de 78-jarige landeigenaar aan zijn tafel zitten luisterend naar de radio. Hij verwees me naar een man in de stad die het gebied beheerde, maar mijn toestemming om het over een paar dagen te bezoeken kwam niet van de grond omdat de enige mogelijke gids anders bezig was met de yamvelden. Ik moest die 500 meter lange tunnel die naar een ondergronds meer leidde, overslaan.

Gorgones-rif

Gorgonen bij Gorgones Reef

Geeloogvijlvis (Canntherhies dumerilii) bij Gorgones Reef

Pascal raadde me aan om contact op te nemen met een duikcentrum in Easo, aan de noordwestkust van Lifou, gerund door Bastien, een stoere maar vriendelijke kale kerel. Lagoon Safaris was sinds 2013 actief, met een 7.5m lange glasvezelboot met 175 pk buitenboordmotor die acht duikers naar zo'n 25 duikplekken ten noorden van Baie de Jinek kon brengen.

Bastien, duikdirecteur van Lagoon Safaris, Easo

Het duiken contrasteerde met dat van de besloten wateren van Baie de Chateaubriand, met kobaltblauw water, kristalhelder zicht en veel vis die mij verwelkomde bij Gorgones Reef. Open naar de oceaan en badend in een regelmatige noordwaartse stroming, bood de site een overvloed aan gorgonen en zachte koralen en bleek een gezond, levendig rif te zijn.

Twee pieken rezen op van 30m+ op wit zand, en de watertemperatuur was 27°C. Blauwvintonijn in combinatie met barcheekjack (Carangoïdes plagiotaenia), opvallend door de chevrons op de zilveren zijkanten en een zwarte streep op het kieuwdeksel. Rode snapper (Lutjanus Bohar) gemengd met een grote school zwarte snappers (Kleur niger) dicht bij het oppervlak tussen de pinakels.

Witpunthaai

Een paar grote tonijnen (Gymnosarda eenkleuriger) voer voorbij in de diepte, en af ​​en toe werden witpunthaaien gezien rustend op de zanderige zeebodem. Boven op de top, een sling-jaw wrasse (Epibulus insidiator) met zijn gele en bruine tinten trok mijn aandacht.

Blauwvintonijn, Gorgones-rif

Jonge katapultlipvis (Epibulus insidiator), Gorgones Reef

Wolk van zwarte snapper (Macolor niger)

Op een steenworp afstand was de Arch, een gigantische boog versierd met betoverende rode en gouden gorgonen. Boven op de heuvel drie snubnose pompanos (Trachinotus blochii), zilver met gele vinnen, vormde een team met een school nogal verlegen grootoogmakrelen.

Camouflagetandbaars (Epinephelus polyphekadion) bij de Arch

Gorgonen in de boog

Snubnose eenhoornvis (Naso vlamingii) bij de Arch

Een geeloogvijlvis (Cantherhines dumerilii) verscheen nieuwsgierig. Pauw- en koraalbaars zwierven overal rond en een camouflagebaars (Epinephelus polyphekadion) verborg zich onder een afdak en keek mij rustig aan.

Een 2m lange grijze rifhaai zwom op een ontspannen manier op diepte. Snubnose unicorns (Neusvlamingii) waren een lust voor het oog, met blauwe filamenten die aan het uiteinde ervan uitwaaierden.

Kap Martin

Cap Martin, verder naar het noorden, bood het zicht op een grote koraalbommie, ver van de muur. De plek zat vol met gorgonen en zachte koralen. Terwijl ik een kleinere bommie verkende, beschermd tegen de sterke stroming, wees Bastien wanhopig naar iets achter me.

Ik draaide me net op tijd om om vol ontzag naar een beige hamerhaai te kijken die een sierlijke curve over mijn rug tekende. Het was zo'n verrassing dat ik niet eens tijd had voor een foto!

Gorgonen en duikers bij Cap Martin

Zachte koralen (Dendronephthya sp) bij Cap Martin

Tomoko

De boot van Lagoon Safaris bij de Easo-pier

Bij Tomoko is de kustlijn uitgehouwen met zeegrotten, waarvan er één het hol is van de gaffelkreeft (Panilurus penicillatus). Bastien overtuigde me om met hem mee te gaan voor een nachtduik. “Een goede kans om de nautilus te ontmoeten,” straalde hij. Het aanbod was te verleidelijk om te weigeren.

Pronghorn-kreeften (Panulirus penicillatus) bij Tomoko

Tunnel met gorgonen en duikers bij Tomoko

We vertrokken vanaf het strand in Easo na zonsondergang en zwommen ongeveer 10 minuten op een snorkel voordat we onderdompelden. Al snel was ik getuige van een festival van mandsterren (Astroboa naakt), volledig uitgespreid in een voederpositie. Bastien vond een zwarte Hancock's platworm (Pseudobiceros hancockanus), met oranje en witte gordel.

Hancock's platworm (Pseudobiceros hancockanus) tijdens Easo nachtduik

Ik was verbaasd over een roze velutinide Coriocella sp met zwarte lijnen, iets wat ik nog nooit eerder had gezien en, vermoed ik, een nieuwe soort. Een oranje gevlekte dooskrab (Calappa-lophos) op een rots, en een murene met gele rand (Gymnothorax flavimarginatus) toonde zich onder een hertshoornkoraal.

Roze velutinide (Coriocella sp) bij Easo

Oranje gevlekte dooskrab (Calappa lophos) bij Easo

Om het wat pittiger te maken, een grote gestreepte zeekrait (Laticauda Sint-Girona) zochten voedsel in de open zandvlakten, zich niet bewust van mijn aanwezigheid.

Gestreepte zeekrait (Laticauda saintgironsi) tijdens de Easo-nachtduik

Geelrandmurene (Gymnothorax flavimarginatus) bij Easo

Tijgerkauri (Cypraea tigris), Easo

Maze

Pacifische dubbelzadelvlindervis (Chaetodon ulietensis), Labyrinthe

Zwarte vlindervis (Chaetodon flavirostris), Labyrinthe

Voor mijn vertrek stond Pascal erop om mij mee te nemen naar het Labyrinthe, een van zijn uitverkoren plekken. Het was een waar doolhof van canyons, doorgangen en tunnels, waar je je als een rat doorheen wurmt. Het was mijn kans om de ongrijpbare kleurrijke harlekijn-tandvis te ontmoeten (Choerodon fasciatus), rood met witte en grijze banden, verborgen in de duisternis.

Een lusweg leidt rond het noorden van het eiland naar Hnathalo, Wanaham airport, Jokin en Xepenehe. Een andere lusweg loopt rond de westkust (Drehu), zuidkust (Mu) en oostkust (Traput).

Het strand en de Nieuw-Caledonische pijnbomen bij Mu

Lifou biedt tal van mogelijke excursies en begeleide wandelingen naar grotten of schilderachtige uitzichtpunten, zoals de Jokin kliffen of Marmites du Cap des Pins, waar enorme getijdenpoelen te vinden zijn op verhoogde rifterrassen. Het is een uitnodiging om een ​​bad te nemen met uitzicht.

Als u van idyllische stranden houdt, kunt u kiezen uit Chateaubriand, Luengoni en Peng. En voorbij een groen stukje inheems bos is het afgelegen Kiki Beach een juweel voor natuurliefhebbers, aan de voet van een klif ten zuiden van Xepenehe. Ten noorden van Easo biedt de Baie de Jinek een spannend onderwaterpad voor snorkelaars, die er zelfstandig kunnen zwemmen, kleine boeien met vlaggen markeren de weg.

Voor een optimale duikervaring raad ik een week op Lifou aan, verdeeld over Wé Plongée aan de oostkust gevolgd door Lagoon Safaris aan de noordwestkust. Als de tijd het toelaat, kunt u ook andere Loyalty Islands verkennen, zoals Mare of Ouvea.

Nautilusschelpen die op het strand van Mu waren aangespoeld

Op de laatste dag bracht een afspraak met Haman om 6 uur 's ochtends me naar een verborgen plek achter Wanaham Airport. Ik wilde de slecht bekende Fetra He Cave bezoeken. "Ik werk niet op de yamvelden op zondag, het is de dag van de Heer," vertrouwde Haman toe.

Zoals de gewoonte voorschreef, zaten we een tijdje in zijn tuin te kletsen, zodat hij mijn bedoeling zou begrijpen. Verborgen in het bos achter zijn huis, verscheen de kleine veranda van een grot. We moesten hurken om binnen te komen, grotgierzwaluwen vlogen rond en botsten willekeurig tegen mijn gezicht. "Hier is de bewaker van de grot," fluisterde hij, wijzend naar rechts.

Mijn ogen vielen op een schedel in een nis. We kropen op handen en voeten met mijn hoofdlamp en drongen door donkere, nauwe doorgangen die bevuild waren met vleermuisguano. Er lagen wat verbrijzelde menselijke botten. Na 100 meter van vuile voortgang waren mijn handen en knieën roetzwart.

Een ruime kamer opende zich, met donkere stalagmieten en stalactieten. Tot mijn verbazing waren de muren bedekt met handsjablonen in het zwart, soms rood. "Archeologen kwamen hier meer dan 30 jaar geleden en dateerden deze. Ze zijn 3,000 jaar oud en behoren tot het Lapita-volk," werd mij verteld.

In de donkere gang van de Fetra He-grot

Haman kijkt naar de muur met sjabloonhanden bij Fetra He

Handafdrukken van duizenden jaren geleden

Deze vroege zeevaarders uit Zuidoost-Azië lieten sporen van hun migratie achter bij beroemde pottenbakkerijen in de hele Stille Oceaan. Lifou's voorouders kwamen uit Noord-Melanesië, van de Admiraliteitseilanden in Papoea-Nieuw-Guinea, waar ik ooit woonde.

Alles viel op zijn plaats. Mijn intuïtie zei me dat ik al jaren op het spoor was van de Lapita-mensen. Alsof ik in een vorig leven een van hen was geweest.

Buiten het scherm van zekerheden werkt de geest op mysterieuze manieren...