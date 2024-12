Koraal paaien op het Great Barrier Reef

Koraalpaaien: alle hens aan dek voor de babyboom van het Great Barrier Reef

Touroperators en de lokale rifindustrie werkten de hele nacht door tijdens het meest opmerkelijke paaiseizoen ter wereld. Ze leerden de nieuwste technieken voor koraalherstel om het aantal gezonde koralen te vergroten.

Tijdens het jaarlijkse koraalkuitschietevenement, dat wordt ontketend door de volle maan in november, komen de prachtige koralen van het Great Barrier Reef tot leven in een onderwatersneeuwstorm. Hierbij komen biljoenen eitjes en spermacellen in het water terecht. Dit massale voortplantingsfenomeen wordt door Sir David Attenborough omschreven als 'een van de grootste natuurspektakels ooit'.

verzuim

Dit evenement is ook de belangrijkste dag van het jaar voor koraalwetenschappers, omdat ze innovatieve methoden onderzoeken om het herstel van het rif op te schalen en zo dit natuurlijke icoon te beschermen tegen de toenemende gevolgen van klimaatverandering.

Om het aantal koraalbaby's dat dit jaar uit de paaitijd komt te vergroten, traint een team van het Australian Institute of Marine Science (AIMS) voor het eerst de maritieme industrieën van Cairns en Port Douglas, waaronder toerisme, in het gebruik van de innovatieve techniek voor het zaaien van koraallarven, bekend als Coral IVF. Deze nachtelijke missie om miljoenen koraaleitjes en sperma te vangen in speciaal ontworpen drijvende larvenpoelen die op twee verschillende locaties in de regio zijn opgezet, heeft als doel het natuurlijke regeneratieproces van het rif te ondersteunen.

De tere spawnbundels blijven tot een week in de kweekvijvers terwijl ze zich ontwikkelen tot koraalbaby's. Zodra ze klaar zijn, worden ze op riffen geplaatst, waaronder locaties die zijn beïnvloed door recente verblekingsgebeurtenissen, waar ze kunnen uitgroeien tot gezonde jonge koralen en kunnen helpen nieuw leven te brengen in het Great Barrier Reef.

Wetenschappers schatten dat Coral IVF de kans op succesvolle bevruchting van koralen met een factor 100 verhoogt. De kans hierop is met deze innovatieve techniek gestegen van één op een miljoen in natuurlijke omgevingen naar één op 10,000.

Anna Marsden, Managing Director van de Great Barrier Reef Foundation, zei: "Afgelopen zomer heeft ons Great Barrier Reef opnieuw een verwoestende verbleking meegemaakt, wat nog maar eens benadrukt dat koraalriffen aan de frontlinie van klimaatverandering staan. Het is van cruciaal belang om een ​​toolkit met oplossingen te ontwikkelen om ons te helpen herstellen wat verloren is gegaan en te beschermen wat overblijft tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Koraal paaien op het Great Barrier Reef 8

"Deze samenwerking tussen wetenschappers en touroperators, bekend als Boats4Corals, werd succesvol getest in de Whitsundays via ons Reef Islands Initiative en doorbreekt een van de grootste knelpunten in het herstel van riffen: schaal. Op basis van dit succes, met steun van Qantas, passen we dezelfde aanpak toe op andere gebieden van het rif. Door enthousiaste touroperators en lokale bewoners in staat te stellen deze techniek toe te voegen aan hun huidige beschermingsgereedschapskist, hopen we een lokale beweging voor het herstel van riffen uit te breiden die is gegrondvest in wetenschap en schaalbaar is.

"Door het combineren van het leiderschap van de toerisme- en maritieme industrie, schepen, lokale expertise en de kracht van het personeel, streven we ernaar om rifherstel op een veel grotere schaal te bereiken dan onderzoekers alleen zouden kunnen bereiken. Dit is echt een krachtig partnerschap."

Nieuwe gegevens van deze week van AIMS Great Barrier Reef-onderzoeken in het noorden tonen aan dat de massale koraalverbleking van 2024 de grootste jaarlijkse afname van de harde koraalbedekking in het gebied van Lizard Island heeft veroorzaakt sinds de onderzoeken 39 jaar geleden begonnen. Eerste monitoringresultaten van in-wateronderzoeken tussen Lizard Island en Cairns tonen aan dat meer dan een derde van de harde koralen verloren is gegaan door verbleking. Wetenschappers blijven gebieden in het Great Barrier Reef onderzoeken en een volledige beoordeling zal in 2025 worden gepubliceerd.

Koraal paaien op het Great Barrier Reef 9

Dr. Mark Gibbs, Principal Systems Engineer en Program Director bij AIMS, zei: “Het is geweldig om gisteravond op het water te trainen met nieuwe lokale industrieën en informatie te delen over riffen in de regio Cairns en Port Douglas.

"We hebben zeer succesvolle paaiactiviteiten gehad en de poelen zitten nu vol met zich ontwikkelende koraallarven. Ondanks de verliezen die de riffen in deze regio hebben geleden door de zomer, zijn we bemoedigd door het niveau van paaien dat we in dit gebied hebben gezien.

"De benaderingen die we gebruiken, zijn ontwikkeld via het collaboratieve Reef Restoration and Adaptation Program. Terwijl ze verder worden verfijnd, gebruikt ons team de kracht van lokale mensen, vaartuigen en vaardigheden, en stelt ze op de proef om ervoor te zorgen dat ze van onderzoek naar realiteit kunnen worden vertaald.

“We hebben de afgelopen weken samengewerkt met deze lokale teams. Elke sector heeft zijn eigen unieke sterke punten en mogelijkheden, die we nu samen benutten.

"Hoewel het verzamelen van spawns misschien voorbij is, blijven we lokale operators trainen om de zich ontwikkelende koralen te monitoren en ze te verspreiden naar lokale riffen wanneer ze er klaar voor zijn. Er is dus genoeg training en samenwerking in de komende weken."

Koraal paaien op het Great Barrier Reef 10

Het Great Barrier Reef is het grootste en meest waardevolle natuurlijke icoon van Australië met Onderzoek van Deloittewaaruit blijkt dat het Great Barrier Reef 6.4 miljard dollar bijdraagt ​​aan de Australische economie en meer dan 64,000 banen in stand houdt, waarvan de meeste afkomstig zijn uit de toeristische sector.

Phil Coulthard, Environment & Compliance Manager bij Quicksilver Group, zei: "Locatiebeheerprogramma's om voor onze lokale riffen te zorgen, zijn historisch gezien een kernfocus van de Quicksilver Group. Om de veerkracht tegen toekomstige milieustressoren te vergroten, moeten er echter gezamenlijke acties worden ondernomen binnen de maritieme toerismesector en via partnerschappen met andere sectoren, de overheid, traditionele eigenaren en natuurlijk onze wetenschappelijke gemeenschap.

“Projecten als deze zijn het perfecte voorbeeld. De afgelopen weken waren een geweldige kans voor ons team om samen te werken met andere industriële operators en het Australian Institute of Marine Science om meer te leren over koraalinterventietechnieken waarvan we hopen dat ze niet alleen de riffen ter plaatse ten goede komen, maar ook een platform worden voor uitbreidingsprojecten, zowel hier op de GBR als voor riffen wereldwijd.”

“Maar het hoogtepunt was natuurlijk de kans om opnieuw getuige te zijn van 's werelds grootste gesynchroniseerde paai-evenement bij Agincourt Reef bij Port Douglas. De omvang van het evenement was ontzagwekkend en getuigt van de veerkracht en schoonheid van ons Great Barrier Reef. Het is niet alleen een wonder van de natuur om getuige te zijn van miljarden individuele dieren die erin slagen om stinkende eieren en sperma tegelijkertijd vrij te laten, maar het versterkt ook de delicate balans van onze mariene ecosystemen en hun afhankelijkheid van de voorspelbaarheid van het milieu.”

Koraal paaien op het Great Barrier Reef 11

GBR Biology Manager Dr. Eric Fisher zei: "Het opbouwen van partnerschappen tussen de particuliere industrie, onderzoekers en traditionele eigenaren is cruciaal om de veerkracht van het natuurlijke koraalrif te ondersteunen en het Great Barrier Reef toekomstbestendig te maken. GBR Biology zet zich in om het Coral IVF-programma te ondersteunen. Het past naadloos bij onze bestaande site-assisted reef recovery-programma's, zoals bestrijding van koraalroofdieren, watermenging en stabilisatie van koraalpuin."

Deze proef wordt gefinancierd door de Reef Trust van de Australische overheid en het Australian Institute of Marine Science, met steun van Qantas via het 10-jarige partnerschap van 10 miljoen dollar met de Great Barrier Reef Foundation.

Fiona Messent, waarnemend Chief Sustainability Officer van Qantas, zei: "Klanten van dichtbij en veraf verbinden met onze ongelooflijke natuurlijke landschappen is de kern van wat we doen. We zijn er trots op de uitbreiding van de Boats4Coral-samenwerking te ondersteunen via ons partnerschap met de Great Barrier Reef Foundation, zodat touroperators en wetenschappers kunnen samenwerken met als doel het rifherstel op te schalen en het natuurlijke icoon van Australië te helpen beschermen."

Het project maakt gebruik van innovaties die zijn ontwikkeld via het Reef Restoration and Adaptation Program, dat wordt gefinancierd door de samenwerking tussen de Reef Trust van de Australische overheid en de Great Barrier Reef Foundation en dat ook door Qantas wordt ondersteund.

Koraal paaien op het Great Barrier Reef 12

Dr. Cedric Robillot, directeur van het Reef Restoration and Adaptation Program, zei: "De snelheid waarmee de gevolgen van klimaatverandering zich ontvouwen op koraalriffen over de hele wereld is alarmerend. Deze kennisdeling en samenwerking in de regio Cairns en Port Douglas vertegenwoordigt een cruciale stap om de wetenschappelijke innovaties die door het Reef Restoration and Adaptation Program zijn gepionierd, te vertalen naar een toolkit met oplossingen op de grond.

“Dit zal worden bereikt door middel van een meerjarige en grootschaligere pilot-implementatie om een ​​toekomstige industrie voor rifherstel en -aanpassing op te zetten, waarbij rifgemeenschappen, industrieën, traditionele eigenaren en beheerders elk jaar miljoenen koralen met een hogere hittetolerantie op het rif kunnen uitzetten.”

Over de Stichting Great Barrier Reef

Stichting Groot Barrièrerif creëert een toekomst voor de koraalriffen van de wereld door riffen en kusthabitats te herstellen en ze te helpen zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. We hebben een samenwerkende organisatie opgericht om fondsen te werven, te investeren in innovatieve ideeën en schaalbare natuurbeschermingsprogramma's te ontwerpen die doorbraken opleveren in het herstel van zee- en landgebieden. In de pas met First Nations-mensen en frontliniegemeenschappen versnelt en implementeert de Foundation oplossingen over de hele wereld.

Waarom is het paaien van koraal belangrijk?

Niemand legt het beter uit dan Sir David Attenborough:

Geen enkele bewoner van het rif zou hier zijn zonder een werkelijk buitengewone gebeurtenis. Het vindt slechts één keer per jaar plaats en is een van de grootste natuurspektakels. Pas in de jaren 1980 ontdekten wetenschappers het, hier op de Great Barrier Reef. Op een paar nachten van het jaar, wanneer de omstandigheden precies goed zijn, barsten koralen van veel verschillende soorten plotseling uit over de hele lengte van het rif. Het is het grote paai-evenement en het is een van de wonderen van de natuurlijke wereld. Het is de enige keer in het jaar dat de koralen zelf niet alleen groeien door te vertakken, maar zich seksueel voortplanten, en het is van vitaal belang voor het voortbestaan ​​van het rif.

Reef Magic Ponton

Wat is koraalspawning?

Koraal paaien is wanneer nieuw leven begint op het rif. Het vindt een keer per jaar plaats in een betoverend natuurverschijnsel dat is beschreven als een onderwater sneeuwstorm. In de late lente laten koralen op het Great Barrier Reef eieren en sperma los die als kleine ballen naar het oppervlak van de oceaan drijven in slow motion. Paaien gebeurt alleen 's nachts wanneer de plankton-etende rifvissen slapen, wat het risico verkleint dat de eieren worden opgegeten.

Het creëert een roze-bruine vlek op het oppervlak waar de spawn een compatibel ei zal ontmoeten en een larve zal produceren die ongeveer tien dagen nodig heeft om volledig te rijpen tot een koraalpoliep. Veel van deze kleine bundels zullen jonge koralen worden, wat hoop biedt voor de toekomst van ons Great Barrier Reef.

Koraal paaien werd pas in 1982 ontdekt op Magnetic Island. Kustriffen paaien meestal een maand eerder dan het buitenrif, waar het paaien spectaculairder is. Het gebeurt meestal op de buitenriffen bij Cairns en Port Douglas twee tot zes nachten na de volle maan in november, wanneer de watertemperatuur 27-28C is.

Fotocredit: Stichting Great Barrier Reef