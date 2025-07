Behoud in Raja Ampat

In iets meer dan twintig jaar is Raja Ampat – de “Vier Koningen” van de afgelegen Indonesische regio West-Papoea – getransformeerd van een onbekend achtergebied tot een van de meest gewilde duikbestemmingen ter wereld.

Toen ik er in 2005 voor het eerst was, waren de duikactiviteiten beperkt tot een handvol liveaboards en geïmproviseerde ecoresorts. Tegenwoordig varen er in het hoogseizoen bijna 100 boten door deze wateren en variëren de accommodaties van eenvoudige gastgezinnen in dorpen tot luxe resorts. Wat echter niet is veranderd, is het adembenemende landschap en de onderwaterbiodiversiteit, die nog steeds even levendig is.

Vroeger waren haaienwaarnemingen zeldzaam. Nu zijn de toproofdieren weer in opkomst en komen ontmoetingen met rif- en oceanische manta's steeds vaker voor. Raja Ampat is een van de weinige plekken op aarde waar de populaties manta's groeien.

Boven water is de infrastructuur net zo dramatisch verbeterd. Sorong heeft nu een moderne luchthaven en stadsvoorzieningen zoals winkelcentra en hotels. De vraag is: hoe is Raja Ampat zo sterk gegroeid en hoe heeft het zijn omgeving beschermd?

Het antwoord ligt in een unieke, gemeenschapsgerichte natuurbeschermingsinspanning, geleid door gepassioneerde individuen. Dit artikel – het eerste in een reeks – richt zich op een van die leiders: Mark Erdmann, wiens combinatie van wetenschappelijke expertise en diepgaand cultureel inzicht heeft bijgedragen aan het succes van Raja Ampat.

Wie is Mark Erdmann?

Erdmann, een Amerikaanse koraalrifecoloog met een doctorstitel van UC Berkeley, woonde 23 jaar in Indonesië voordat hij in 2014 met zijn vrouw en kinderen naar Nieuw-Zeeland verhuisde. Hij is nu vicepresident van de Asia Pacific Marine Programs bij Conservation International (CI), waar hij toezicht houdt op mariene initiatieven in de regio.

Erdmann heeft meer dan 14,000 duiken gemaakt en bijgedragen aan de ontdekking van 215 nieuwe vissoorten, koralen en bidsprinkhaankreeften. Hij is auteur van meer dan 260 wetenschappelijke artikelen en schreef samen met ichtyoloog dr. Gerald Allen het driedelige boek Reef Fishes of the East Indies.

Raja Ampat ontdekken

Erdmanns eerste bezoek aan Raja Ampat vond plaats in 2002 als onderdeel van een expeditie van Nature Conservancy die de bewering van CI bevestigde dat het gebied het wereldwijde epicentrum van mariene biodiversiteit was. Onder leiding van de lokale duikpionier Max Ammer bevestigde Erdmann al snel het unieke karakter van de regio door zijn onderzoek naar stomatopoden (bidsprinkhaankreeften).

Maar hij vond ook duidelijke tekenen van vernietiging: visbombardementen, cyanidevisserij, het afsnijden van haaienvinnen en het stropen van schildpadden. Het was hem duidelijk dat er dringend behoefte was aan natuurbehoud en dat dit zijn roeping was.

Ontmoedigende uitdagingen

Raja Ampat was destijds extreem afgelegen, met weinig infrastructuur en een ongedocumenteerde maar verfijnde lokale cultuur. De regio stond onder druk van buitenstaanders die de hulpbronnen uitbuitten, en wetshandhaving was vrijwel onbestaand.

Toch zag Erdmann een weg vooruit, mits er voldoende financiering en lokale steun kon worden verkregen. In 2004 rekruteerde CI hem om te helpen bij de ontwikkeling van een programma voor mariene bescherming in Raja Ampat.

Voorbereiding/montage van een monster in het veld met Dr. Allen

Het bouwen van een wetenschappelijke basis

Erdmann begreep dat harde data essentieel zouden zijn om steun te verwerven. Maar hoe onderzoek je een dynamisch rifsysteem en ontdek je nieuwe soorten?

Een keerpunt kwam begin 2005, toen Erdmann samenwerkte met Dr. Gerry Allen tijdens een tsunami-schadebeoordeling. Allen, een ervaren ichtyoloog, had de Rapid Ecological Assessment-methode geperfectioneerd om snel de visdiversiteit te schatten.

Ze vormden een partnerschap dat tot op de dag van vandaag voortduurt. Allen werkt als een team van twee man en onderzoekt ondiepere riffen (tot 40 meter), terwijl Erdmann dieper duikt (40-70 meter). Tijdens decompressiestops registreert hij cryptische soorten in de ondiepe gedeelten.

Hun werk bevestigde de biodiversiteit van Raja Ampat: meer dan 1,660 soorten rifvissen en 574 koraalsoorten, waarvan minstens 70 endemisch zijn voor de regio. Het bevestigde de reputatie van Raja Ampat als een 'soortenfabriek'.

Dr. Allen fotografeert een exemplaar dat Mark heeft verzameld voordat hij boven water kwam, om de ware kleuren van de vis vast te leggen

Een holistische instandhoudingsstrategie

Gewapend met overtuigende gegevens lanceerden Erdmann en een toegewijd team van Indonesische natuurbeschermers een holistische natuurbeschermingsstrategie. Erdmann sprak vloeiend Bahasa en was zeer vertrouwd met het Indonesische politieke landschap. Hij hielp de lokale belangen van Papoea's te verbinden met nationale en internationale natuurbeschermingsdoelen.

Cruciaal was dat het team erkende dat lokale Melanesische gemeenschappen, die traditioneel het eigendomsrecht over hun riffen hebben, centraal moesten staan in elke oplossing. Voor hen ging natuurbehoud niet alleen over biodiversiteit – het ging ook over het veiligstellen van voedsel en bestaansmiddelen.

Marine Protected Areas (MPA's) werden niet als beperkingen ingevoerd, maar als juridische instrumenten om de rechten van gemeenschappen te versterken. Gemeenschappen hielpen bij het vaststellen van de grenzen van de MPA's, het vaststellen van de regels en het beperken van de toegang voor vissers van buitenaf.

Lokale belanghebbenden meer macht geven

In plaats van externe experts in te schakelen om de beschermde zeegebieden te beheren, ondersteunde CI de training en inzet van lokale Papoea's als rangers en personeel. Hoewel weinigen een formele opleiding hadden genoten, brachten ze diepgaande kennis van de riffen en een langdurige betrokkenheid bij hun gemeenschappen mee.

Dit gemeenschapsgerichte model bleek zowel effectief als duurzaam. Het zorgde voor lokale betrokkenheid, behield culturele tradities en beschermde het mariene ecosysteem.

Erfenis in beweging

Mark Erdmanns nalatenschap in Raja Ampat is er een van visionaire wetenschap, geworteld in lokaal respect. Door biodiversiteitsgegevens, empowerment van de lokale bevolking en strategische partnerschappen te combineren, legde hij de basis voor wat nu een van 's werelds meest succesvolle inspanningen voor mariene bescherming is.

Dit verhaal is nog maar het begin. In toekomstige artikelen zullen we andere voorvechters van Raja Ampat ontmoeten – mensen die, net als Erdmann, het hart van de Koraaldriehoek blijven beschermen.

Geschreven door Don Silcock

Don is de Senior Travel Editor van Scuba Diver, woonachtig in Bali en zijn website www.indopacificimages.com heeft uitgebreide locatiegidsen, artikelen en afbeeldingen over enkele van de beste duiklocaties in de Indo-Pacific regio en ervaringen met 'grote dieren' wereldwijd.