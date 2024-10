Nigel Marsh, die samenwerkt met New Holland Publishers, heeft zojuist een nieuwe gids uitgebracht: Beknopte gids voor zeevissen in AustraliëHet boek is een geweldige introductie tot Australische zeevissen, met 121 families en 193 soorten die in de gids zijn opgenomen.

Australië heeft het grootste aantal en de grootste diversiteit aan zeevissen van alle landen ter wereld, met meer dan 4000 geregistreerde soorten. Dit komt vooral doordat de uitgestrekte kustlijn van het land gezegend is met een enorme verscheidenheid aan habitats voor zeevissen. In het noorden zijn de warme tropische wateren van Australië gevuld met kleurrijke rifvissen. De meeste van deze tropische vissen worden gedeeld met andere Indo-Pacifische landen. Terwijl in het zuiden de koele gematigde wateren van het land bevolkt worden door voornamelijk endemische vissen, soorten die nergens anders op de planeet voorkomen.

Zeevissen zijn in grote aantallen te vinden in elke mariene omgeving rond Australië – mangroves, koraalriffen, kelpbossen, zanderige baaien, estuaria en in de diepe donkere wateren van het continentaal plat. Sommige spelen ook een belangrijke rol in de zeevruchtenindustrie.

Met meer dan 4000 zeevissen die in Australië voorkomen, en er elk jaar meer worden ontdekt, Beknopte gids voor zeevissen in Australië is een prachtige introductie tot deze fascinerende zeedieren. De visfamilies die in deze gids worden gepresenteerd, zijn de meest voorkomende en meest interessante die duikers, snorkelaars en vissers tegenkomen.

Dit boek is onderdeel van een serie beknopte gidsen over Australische wilde dieren, met andere boeken over vogels en reptielen. Nigel werd gevraagd om het boek te schrijven nadat hij de afgelopen veertig jaar rond Australië had gedoken en de vele vissoorten had gefotografeerd.

Nigel Marsh is goed bekend bij de lezers van Scuba Diver, aangezien hij voor de magazine sinds het begon. Nigel is een Australische onderwaterfotograaf en fotojournalist wiens werk is gepubliceerd in talloze tijdschriften, kranten en boeken, zowel in Australië als in het buitenland. Nigel heeft uitgebreid gedoken in Australië en in Azië, de Stille Oceaan, de Indische Oceaan en het Caribisch gebied.

Zijn onderwaterfoto's hebben verschillende internationale fotografische wedstrijden gewonnen. In de loop der jaren heeft Nigel ook meer dan een dozijn boeken geschreven, waaronder Underwater Australia, Coral Wonderful, Diving with Sharks en Duiken in modder, ook uitgegeven door New Holland.

Beknopte gids voor zeevissen in Australië is nu verkrijgbaar in de boekhandel en online voor $ 16.99 en is het perfecte kerstcadeau voor de duiker of snorkelaar die meer wil weten over de vissen die hij tegenkomt.