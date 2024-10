Wakatobi breidt de bescherming van koraalriffen uit

Wakatobi duikresort heeft zijn al lang bestaande inzet voor de bescherming en het herstel van koraalriffen uitgebreid met een nieuw Reef Health Assessment-programma en de toevoeging van een interne mariene bioloog Julia Mellers.

Julia sloot zich aan bij de familie Wakatobi om een ​​doorlopend project op te starten om de gezondheid van het koraalrif in het privé-zeereservaat van het resort te meten, bewaken en beoordelen.

De nieuwe interne mariene bioloog van Wakatobi Dive Resort, Julia Mellers, fotografeert zacht koraal voor het rifgezondheidsbeoordelingsprogramma. Foto van Adrienne Gittus

Het Reef Health Assessment-programma maakt gebruik van een op maat gemaakte set moderne beeld- en data-analysetechnieken die een uitgebreide indicatie geven van de toestand van een rif-ecosysteem. “We gebruiken de nieuwste ecologische theorie, technologie en kunstmatige intelligentie om een ​​nieuw pakket te ontwikkelen om de gezondheid van riffen efficiënt en robuust te meten.zegt Julia. “Dit zal ons in staat stellen om te monitoren hoe de riffen van Wakatobi het in het beschermde gebied doen, zonder de middelen aanzienlijk af te leiden van de bescherming van de riffen."

Het proces combineert documentatie in het water met data-analyse met behulp van machine learning-modellen om de gezondheid van het rif te meten. Wanneer ze niet op het eiland is, zal ze nieuwe benaderingen en ideeën voor de beoordeling van koraalriffen onderzoeken en helpen het woord over Wakatobi's wetenschappelijke initiatief te verspreiden.

Julia en het duikteam zijn ook begonnen met een eDNA-onderzoek van de riffen. ”Hierbij worden zeewatermonsters genomen nabij het rif op verschillende diepten en deze gefilterd om omgevings-DNA (eDNA) op te vangen dat organismen in het water werpen.”, legt Julia uit. “De monsters bevinden zich nu in een lab, waar het DNA wordt gelabeld met behulp van probes en gesequenced om te identificeren welke soorten er zijn. Met deze techniek zouden we honderden soorten moeten kunnen detecteren in slechts één liter zeewater. Het is een heel gaaf proces! "

Julia studeerde biologie aan de Universiteit van Oxford en deed haar masteropleiding in samenwerking met het Australian Institute of Marine Science. Ze is haar hele leven al zeiler en een fervent duiker.Ik ben mariene biologie gaan studeren omdat ik dit onderzoek zie als een krachtig instrument om mensen met de planeet te verbinden," ze zegt. “Het werken binnen zo'n dynamisch team heeft ertoe geleid dat we snel vooruitgang hebben geboekt. Het Wakatobi-team heeft ook bewezen een onschatbare bron van kennis over het lokale ecosysteem te zijn.

Julia voegt verder toe: “In staat zijn om van bibliotheek naar laptop naar rif te gaan, en dat allemaal binnen een tijdsbestek van honderd meter, is het perfecte recept om nieuwe ideeën te genereren en uit te proberen. Het is zo opwindend om te werken met ruimdenkende vernieuwers die graag nieuwe benaderingen willen uitproberen en dingen vanuit verschillende invalshoeken willen bekijken."

Waar mogelijk helpen Wakatobi's gidsen Julia ook met het verzamelen van eDNA-watermonsters op Wakatob-riffen, waar harde koralen bijzonder robuust zijn. Foto van Adrienne Gittus

Wakatobi's Collaborative Reef Conservation Program wordt algemeen erkend als een baanbrekend initiatief in zelfvoorzienende, gemeenschapsgerichte bescherming van hulpbronnen. Dit initiatief werd ontwikkeld door de oprichters van Wakatobi Resort om een ​​proactieve manier te bieden om de riffen en mariene hulpbronnen te beschermen. Een deel van de inkomsten die worden gegenereerd door resortgasten wordt gedeeld met de lokale gemeenschap om een ​​duurzame levensstijl te behouden en te ondersteunen die rentmeesterschap en respect voor het ecosysteem van het koraalrif bevordert.

De nieuwe interne mariene bioloog van Wakatobi Dive Resort, Julia Mellers. Foto van Adrienne Gittus

Julia vindt ook manieren om meer wetenschap in de Wakatobi-duikervaring te integreren. “Hoe meer je weet, hoe meer je opmerkt," ze zegt, "en wat is een betere plek om te leren over de biodiversiteit en het beheer van riffen dan in Wakatobi.” Tijdens haar eerste maand in het resort presenteerde Julia een programma over het gebruik van kunstmatige intelligentie bij mariene monitoring; ze heeft ook een op maat gemaakte Wakatobi Marine Biology and Conservation-cursus ontwikkeld voor jongeren en tieners die tijdens hun verblijf willen deelnemen.

Wakatobi Resort ligt op een klein eiland in het zuidoosten van Sulawesi, Indonesië. Gasten kunnen genieten van conciërgeduik- en snorkeldiensten met exclusieve toegang tot meer dan 40 locaties binnen een beschermd zeereservaat, gecombineerd met vijfsterrenservice, lekker eten, spadiensten en directe chartervluchten vanaf Bali.

