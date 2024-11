Het stadje Dauin op het eiland Negros in de regio Visayas in de Filipijnen staat al lang bekend als een paradijs voor het spotten van zeedieren en voor muck diving. Wat veel duikers die Dauin bezoeken echter verbaast, is het aantal veel grotere zeedieren dat dit macroparadijs tot hun thuis heeft gemaakt.

Terwijl enthousiaste fotografen de riffen en zandgebieden afspeuren naar kleine zeldzame soorten, grazen groene zeeschildpadden (Chelonia mydas) vrolijk op het overvloedige zeegras op korte afstand. Met een volwassen gewicht van 240 tot 420 pond (110 tot 190 kg) zijn ze zeker moeilijk te missen!

Schildpadden spotten op het nabijgelegen Apo Island, een nationaal beschermd zeereservaat, is een populaire ecotoeristische activiteit voor zowel snorkelaars als duikers. Sommige schildpadden zijn zo gewend geraakt aan zwemmers en duikers, dat ze zich totaal niet druk lijken te maken om hun aanwezigheid. Onderzoeken die in 2016 werden uitgevoerd door het Large Marine Vertebrates Institute of the Philippines (LAMAVE) lieten een gezonde populatie groene schildpadden zien, en een aanzienlijke stam van de ernstig bedreigde Hawksbill-schildpadden (Eretmochelys imbricata).

Het niet zo macroleven van Dauin 4

Geïnspireerd door het werk van LAMAVE en met de steun van leden van de Negros Oriental Dive Association (NOrDA), zoals AivyMaes Divers Resort, Silver Reef Dive Resort, Azure Dive Resorts en Sea Explorers Dauin, werd dit jaar een project gestart om de 13 km lange kustlijn van Dauin in kaart te brengen om meer te weten te komen over de lokale populatie schildpadden.

Gefinancierd door een Community Grant van PADI Aware en geleid door PADI 5-Star Resort Mike's Dauin Beach Resort, stelt Project Pawikan (Filipijns voor "zeeschildpad") een catalogus van schildpadden samen, als een jaarboek van een middelbare school, die identificatie van individuen mogelijk maakt. Met foto's ingezonden door bezoekende duikers en lokale gidsen, evenals talloze toegewijde onderzoeken, beginnen de ongerapporteerde levens van Dauin's schildpadden aan het licht te komen.

Schildpadden "gezichten" zijn bedekt met schubben, bekend als scutes, en de patronen die ze vormen zijn niet alleen uniek voor elke schildpad, maar blijven hetzelfde gedurende vele decennia, net als onze eigen vingerafdrukken. Deze niet-invasieve identificatiemethode blijkt succesvol bij het volgen van veel andere zeedieren, zoals walvishaaien en manta's, zonder de noodzaak van vang-en-los-tagprocedures of dure satellietvolgtechnologieën. Het gebruik van patroonherkenningssoftware helpt ook bij de identificatie als de schildpad niet direct zichtbaar is op de catalogusfoto's. Alle verzamelde gegevens worden ingevoerd in de National Turtle Catalogue, samengesteld door LAMAVE, waardoor waarnemingsgegevens kunnen worden samengevoegd met andere landen, wat helpt bij het maken van beelden van migratiepatronen over grote afstanden.

Het niet zo macroleven van Dauin 5

Via de sociale mediapagina van het project kan iedereen afbeeldingen of video's van schildpadden die ze in Dauin zijn tegengekomen, indienen en snel een reactie van het team krijgen over met wie ze net tijd in de oceaan hebben doorgebracht. Als, zoals al een aantal keer is gebeurd, de schildpad niet in de archieven staat, mag de gelukkige duiker zijn nieuwe ontdekking een naam geven (welkom Otis en Alice!)

Weten welke schildpad welke is, helpt om hun populatie in kaart te brengen, hun gezondheid in de gaten te houden en hun gedrag te observeren. Het is misschien verrassend om te horen dat bijvoorbeeld voor een dier dat honderden, zo niet duizenden kilometers naar hun parings- en neststranden migreert, groene zeeschildpadden graag maanden, zo niet jaren achtereen op één bepaalde plek blijven, en bijna nooit worden gezien terwijl ze zich mengen met hun buren die slechts een paar honderd meter verderop zijn.

Dit maakt identificatie iets makkelijker, aangezien het aantal tot nu toe gecatalogiseerde schildpadden al in de honderden loopt. Het laat ook zien waar er stabiele concentraties schildpadden zijn, wat helpt bij het informeren van lokale milieuplanning, en het kan snorkelaars, freedivers en duikers naar de beste plekken leiden om rond te hangen met deze vriendelijke reuzen.

Het niet zo macroleven van Dauin 6

Hun persoonlijkheden worden ook duidelijker naarmate je ze vaker ziet. Sommige van de grootste volwassenen zijn behoorlijk relaxed, waardoor ze dichtbij kunnen komen en in één geval de kans krijgen om een ​​kleine vishaak uit hun flipper te halen. Anderen rennen weg zodra ze je zien en ze zijn behoorlijk snel, zelfs als je een mini-DPV hebt om ze bij te houden!

Project Pawikan wekt al interesse om meer te weten te komen over schildpaddenpopulaties elders in de Filipijnen. Zamboangita, de buurstad van Dauin, heeft schildpadden zien nestelen op het toepasselijk genaamde Turtle Island, wat zeldzaam is op dit stuk kust, en de nabijgelegen duikplek Moalboal is begonnen aan hun eigen Citizen Science-schildpadproject. Hoe meer we te weten komen over waar deze klokweersoorten rusten, zich voeden en nestelen, hoe beter we hun leefgebieden kunnen beschermen en kunnen blijven genieten van magische ontmoetingen met deze geliefde wezens.

Het goede nieuws voor iedereen die erin duikt Dauin is dat de schildpadden er 365 dagen per jaar zijn en niet seizoensgebonden lijken te zijn. Dus als je dat ene speciale beestje dat je hoopte te zien niet kunt vinden, kun je erop vertrouwen dat een of meer van deze locals verschijnen – hoewel je ze misschien niet in beeld krijgt met je macrolens!

