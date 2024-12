De volgende generatie online duiklogboeken

Terwijl sommige mensen nog steeds tevreden zijn met het ouderwetse papieren logboek en na de duik gaan zitten om de details van hun laatste duik op te schrijven, stappen steeds meer duikers over op geavanceerdere, interactievere methoden om een ​​verslag van hun duiken bij te houden – en het nieuwe online duiklogboek van Duiklogs.com beschikt over een overvloed aan innovatieve functies.

Versie 3 van het online duiklogboek is volledig geïntegreerd in een uitgebreide wereldkaartdatabase met duiklocaties en stelt de gebruiker in staat om eenvoudig hun uitrusting, duiken en trips bij te houden. En omdat alles online is, hebt u overal ter wereld toegang tot uw gegevens door eenvoudigweg in te loggen.

De kern van dit gebruiksvriendelijke product, dat is ontworpen om te draaien op smartphones en grote desktops, is een geavanceerd, volledig bewerkbaar rastergebaseerd duiklogboek, dat vanaf het begin is ontworpen om u tijd en moeite te besparen en uw gegevensinvoer efficiënter te maken. Het omvat premium aangepaste filtering en kopiëren-en-plakken bewerking over meerdere duiken tegelijk, net als Excel.

Het duiklogboek is veel meer dan alleen een eenvoudig verslag van uw duiken. Het zit boordevol innovatieve functies, zoals het kunnen zoeken naar een duiklocatie in de uitgebreide bibliotheek met locaties, toegang krijgen tot de premium Fish ID-database van DiveLogs of uw gebruikte apparatuur beheren.

U kunt het online duiklogboek importeren vanuit verschillende bestandsformaten en toepassingen. Bovendien kunt u al uw gegevens exporteren in het standaard UDDF-bestandsformaat.

Rasterbewerking, net als Excel

DiveLogs Mike Fenney zei: "We besteden zoveel tijd, geld en moeite aan duiken! Een online duiklogboek is een echte kans om verder te gaan dan de basis van wanneer, waar en wat ik deed tijdens mijn duiken. Het zou meer moeten zijn dan alleen een verslag - het zou ons moeten helpen die duiken opnieuw te beleven in onze herinneringen, grote trends te zien in hoe we kunnen (en deden!) verbeteren, en een gevoel te krijgen voor hoeveel van deze grote blauwe planeet we hebben verkend. En het zou gemakkelijk en snel te gebruiken moeten zijn.

“Dit is altijd het doel geweest achter divelogs.com. De grote blauwe planeet die we vele jaren geleden deden met onze prachtige basiskaarttegels (dit zien draaien op een monitor op volledige schaal is speciaal). De snelle en gebruiksvriendelijke versie kwam in versie 3 met 's werelds eerste online volledig bewerkbare grid-duiklogboek dat zich gedraagt ​​als Excel.

“De nieuwste functies van versie 3.1 van ons online duiklogboek zijn nu gericht op de andere twee: herinneringen (het zien van foto's en video's die zijn ingebed in uw duiken) en trends in het grote geheel met de nieuwe analysemodule (van alle grafieken die we hebben gemaakt bij het testen van de analysemodule, was het de mogelijkheid om de relatie te zien tussen SAC-snelheid en meegedragen gewicht die het niveau van beschikbare inzichten liet zien).”

Uw gegevens worden veilig opgeslagen en geback-upt op de eigen server van DiveLogs in een datacentrum in het Verenigd Koninkrijk. Deze milieuvriendelijke faciliteit maakt gebruik van 100 procent hernieuwbare energie.

Het standaard online duiklogboek is rijk aan functies, zonder limieten op het aantal duiken dat u kunt invoeren, maar er zijn premiumfuncties beschikbaar, zoals toegang tot de Fish ID-database (zoals hierboven vermeld) en geavanceerde fotobewerkingstools, voor een jaarabonnement dat £ 20 kost (of een gelijkwaardig bedrag als dit beschikbaar is in uw lokale valuta).

U hebt toegang tot allerlei analytische gegevens, waaronder gasverbruik, maximale diepte, SAC-snelheid en meer.

Het duiklogboek opnieuw definiëren

De kern van versie 3 is het online duiklogboek zelf, dat wordt bijgehouden in een geavanceerd raster met veel manieren om snel duiken te bewerken en te importeren. Het bevat interactieve profielgrafieken en nauwe integratie met uw uitrustingslijst en de basiskaart, om u een schat aan informatie te geven over welke uitrusting u hebt gebruikt en waar u hebt gedoken - allemaal binnen handbereik.

U kunt duiken toevoegen, importeren en verwijderen in het online logboek, de profielen van uw duikcomputer importeren, opmerkingen, foto's en video's toevoegen, waarschuwingen en gaswissels weergeven, uw duikbuddy's beheren, de duikuitrusting bewerken die u tijdens de duiken hebt gebruikt en alles koppelen aan de database van de duiklocatie.

U kunt uw foto's en video's eenvoudig beheren binnen DiveLogs

Ken je uitrusting

Weet u niet meer welke uitrusting u bij uw laatste duik hebt gebruikt? Hebt u moeite om te herinneren welke gewichten u nodig had? Een apart uitrustingsraster bevat al uw eigen duikuitrusting en alle huurartikelen, zodat u uitrustingsgroepen kunt maken, uw duikuitrustingslijsten kunt aanvullen en bewerken en de gebruiksgeschiedenis van uw uitrusting kunt bekijken.

U kunt toegang krijgen tot de Fish ID-database en zien waar bepaalde soorten zijn waargenomen

Ontdek onze waterwereld

Een kernfunctie van versie 3 van het online duiklogboek is de prachtig ontworpen en zeer interactieve wereldkaartdatabase. Deze integreert volledig met het duiklogboek en voegt een geheel nieuwe dimensie toe wanneer u terugkijkt naar eerdere duiken. Het is echter veel meer dan alleen een manier om te markeren waar u hebt gedoken. Het is ook een grote en groeiende bron die u kan helpen bij het vinden van uw volgende duikplek – en u kunt andere duiklogboekgebruikers helpen door beoordelingen achter te laten, zodat zij kunnen beslissen of die specifieke duiklocatie iets voor hen is.