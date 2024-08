Het belang van het hebben van een duikbuddy

Deze week op de podcast zijn de eerste compensatiebetalingen bevolen voor de kosten die zijn gemaakt bij de dood van 34 mensen die stierven toen het Californische duikliveaboard Conception in 2019 in brand vloog, door een Amerikaanse federale rechter – hoewel de vraag is of kapitein Jerry Boylan zich in een positie bevindt om de rekening te betalen blijft onduidelijk. Wiegen voor babykoralen, ontworpen om roofdieren zoals papegaaivissen te frustreren, zouden kunnen worden ingezet als onderdeel van een poging om riffen te rehabiliteren die zijn getroffen door verstoringen zoals koraalverbleking. Het Duikmuseum in Gosport is in 2024 gesloten vanwege de restauratie van het ‘vochtige monumentale gebouw’, maar heeft ambitieuze plannen om vanaf juni volgend jaar weer te heropenen, droger en met nieuwe tentoonstellingen.





