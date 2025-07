Duurzaamheid in toerisme: lessen uit 30 jaar in Papoea

In een wereld vol snelle oplossingen en vluchtige trends bewijst Papua Diving Resorts al dertig jaar dat echte duurzaamheid tijd en wortels vergt.

Een levende erfenis in Papoea

Het verhaal van duurzaam toerisme in Papoea begint niet met modewoorden of certificeringen. Het begint met één boot, een Nederlandse ontdekkingsreiziger en een afgelegen eilandengroep die bekend zou worden als Raja Ampat.

Toen Max Ammer in de jaren negentig voor het eerst aankwam, bestond het toerisme vrijwel niet. Wat hij zag, was geen kans om winst te maken – het was een roeping om te beschermen.

Die visie vormde de basis voor Papua Diving Resorts, een pionier op het gebied van duurzaam toerisme, natuurbehoud en empowerment van de gemeenschap in een van de rijkste mariene ecosystemen ter wereld.

Wat er nodig is om duurzaamheid vanaf nul op te bouwen

De beginjaren waren allesbehalve gemakkelijk. Er was geen infrastructuur, geen model voor een eco-resort in het hart van de Straat Dampier in de Koraaldriehoek.

Max en zijn team hadden geduld en een sterk geloof dat duurzaamheid begint met respect voor de lokale Papoea-gemeenschappen.

Papua Diving Resorts heeft zich vanaf het begin afgekeerd van massatoerisme. De focus lag op kleinschalige ontwikkeling met gebruikmaking van lokale materialen, het minimaliseren van schadelijke effecten en het leren van de mensen die generaties lang in harmonie op deze eilanden hadden geleefd.

Duurzaamheid: problemen identificeren en oplossingen bieden

Duurzaamheid bij Papua Diving Resorts heeft nooit betekend dat er minder schade wordt toegebracht. Het betekent altijd dat er meer goed wordt gedaan.

De resorts ontwikkelden zich tot centra voor restauratie en educatie. Een hoeksteen van die missie is het Raja Ampat Research and Conservation Centre (RARCC), een onafhankelijke non-profitorganisatie die in samenwerking met het resort is opgericht.

RARCC stelt de inwoners van Raja Ampat in staat om leiding te geven aan natuurbehoud. Van koraalherstel en het aanmeren van boeien tot mariene wetenschap en jeugdeducatie, toerisme financiert acties en data stimuleert oplossingen.

Nu RARCC in 10 haar 2025-jarig jubileum viert, blijft de boodschap hetzelfde: duurzaamheid moet lokaal, systemisch en op de lange termijn gericht zijn.

Hoe gemeenschap natuurbehoud creëert

De kern van Papua Diving Resorts is de betrokkenheid bij de gemeenschap. Vanaf het begin stond Max erop om Papua-personeel aan te nemen en te trainen – niet als gebaar, maar als basis.

Veel ervaren duikgidsen, kapiteins, ingenieurs en mentoren zijn begonnen met weinig formele opleiding. Tegenwoordig zijn ze zelfverzekerde leiders die de volgende generatie begeleiden.

Een van de belangrijkste initiatieven is het duikopleidingsprogramma, dat lokale Papoea's certificeert als PADI-duikgids. Door financiële en toegangsproblemen weg te nemen, creëert het resort carrières voor de lange termijn in de duikwereld, en zorgt het ervoor dat de hoeders van de riffen van Raja Ampat ook de bewoners zijn.

Aan land leidt de legendarische gids Pak Niko – een vroege partner met meer dan 30 jaar ervaring – vogelexcursies om de paradijsvogels te zien. Zijn kennis en culturele verhalen behouden tradities en verrijken de ervaringen van gasten.

In Raja Ampat is duurzaamheid zonder lokaal leiderschap slechts een slogan. Maar wanneer het geworteld is in een doel, wordt het een beweging.

Innovatie geboren uit noodzaak

Werken in het afgelegen Papoea bracht uitdagingen met zich mee: logistiek, voedsel, afval, energie. Maar dit vormde de vonk voor innovatie.

Kajak4Conservatie biedt een milieuvriendelijk alternatief voor speedboten en verbindt gasten met lokale gastgezinnen.

Syntropisch agroforestryprogramma streeft ernaar om beschadigde graslanden te herbebossen en zo voeding en duurzame landbouwmethoden naar de omliggende dorpen te brengen.

Afvalwatertuinen grijswater op een natuurlijke manier behandelen en riffen beschermen.

Het SEACAM Centrum bij Sorido Bay draait onderwaterfotografie in pleitbezorging door middel van praktische workshops.

Deze oplossingen zijn niet geïmporteerd, maar ontstaan uit noodzaak, door beproevingen en door de weigering om compromissen te sluiten op ethisch gebied.

Wat de industrie nog steeds fout doet

Ecotoerisme is een marketingstrategie geworden. Papua Diving Resorts weet dat echte duurzaamheid langzaam, duur en vaak oncomfortabel is.

En vanaf het begin wist Max dat hij het niet alleen kon. In samenwerking met de lokale Papoea-bevolking identificeert Papua Diving Resorts problemen en biedt het groene langetermijnoplossingen die de lokale gemeenschappen generaties lang zullen helpen en versterken.

De resultaten zijn duidelijk: bloeiende riffen, mondige gemeenschappen en gasten die met verantwoordelijkheidsgevoel vertrekken.

Nu Raja Ampat te maken heeft met klimaatverandering en koraalverbleking, is duurzaam toerisme belangrijker dan ooit. Het ondersteunt de wetenschap, creëert banen buiten de mijnbouw en nodigt gasten uit om deel uit te maken van de oplossing.

Want zonder gezonde riffen is er geen toerisme, en zonder sterke gemeenschappen is er geen toekomst voor natuurbehoud.

Foto Credit: Don Silcock & Renee Capozzola