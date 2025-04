Mauritius Zeegras Weide Kwekerij

at 5: 09 am

Four Seasons Resort Mauritius bij Anahita pioniert op het gebied van zeebehoud met een zeegraskwekerij

Four Seasons Resort Mauritius in Anahita kondigt aan dat het het eerste resort in de Indische Oceaan zal zijn dat een zeegraskwekerij ontwikkelt in zijn Barachois, een zoutwatermeer van één meter diep (40 inch) vlakbij de restaurants, waar momenteel meer dan 200 plantenetende en omnivore vissen leven. Dit initiatief maakt deel uit van het Blue Carbon Ecosystems Project: Restoration of Blue Carbon Ecosystems, dat momenteel wordt geleid door de Stichting Odysseo, een lokale stichting die zich bezighoudt met het ontwikkelen van projecten ter bescherming van het mariene milieu in Mauritius.

Het project is onderdeel van de Fonds Business Biodiversité Océan Indien (FBBOI) onder de Varuna-programma, uitgevoerd door Expertise Frankrijk en gefinancierd door de Franse overheid via l'Agence Française du Développement (AFD), en in samenwerking met Associatie voor duurzame ontwikkeling, Stichting Houdingen Fondation Solidarité Eclosia – organisaties die natuurbehoudprojecten uitvoeren in de Indische Oceaan en wereldwijd.

Rick-Ernest Bonnier, de manager van de Ocean Environment van het resort, legt uit: "De Seagrass Nursery is een pilotproject dat tot doel heeft de zeegrasvelden in het zeegebied rond het resort te herstellen. Zowel de zaailingen als de zaden worden in het wild verzameld en gebruikt om een ​​zeegraskwekerij te creëren in de Barachois van het resort."

Zaden worden ontkiemd in een Odysseo-lab en de ontwikkelde zaailingen worden vervolgens getransplanteerd naar de Barachois van het resort tot ze volgroeid zijn. We hopen gezonde zeegrassen te produceren die gebruikt kunnen worden voor het herstel van zeegrasvelden, waardoor een gezonde habitat ontstaat voor zeeleven, zoals vissen, schildpadden, zeepaardjes, roggen en meer."

Mauritius Zeegras Weide Kwekerij 4

Uitgebreid onderzoek naar de waterkwaliteit en het sediment in het Barachois-gebied van het resort toonde aan dat het resort een gunstige omgeving heeft voor bepaalde soorten zeegras, zoals Syringodium isoetifolium en Halodule uninervis.

Bernardo Nascimento, manager, conservator en hoofd educatie van de Odysseo Foundation, zegt: "Het is een groot genoegen om Four Seasons als partner te hebben in dit project, met name voor het initiatief voor de zeegraskwekerij. Voor zover wij weten, is dit de eerste keer dat een zeegraskwekerij in de Indische Oceaan wordt aangelegd, wat een belangrijke stap voorwaarts betekent in het herstel van zeegras."

Deze ecosystemen leveren essentiële diensten voor de mensheid, omdat ze zeer efficiënte koolstofputten zijn, cruciaal in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Ze fungeren als belangrijke kraamkamers voor vissen, waarvan het verlies een bedreiging zou vormen voor veel soorten die essentiële voedselbronnen zijn voor het zeeleven en eilandstaten, zoals Mauritius.

In het geval van de kwekerij in Four Seasons zal een team van onderzoekers en mariene biologen zaden uit het wild verzamelen en naar het Odysseo-lab brengen. De zaden krijgen vervolgens de optimale fysische parameters, zoals licht, zoutgehalte, sediment en temperatuur, om te ontkiemen. Zodra de zeegrasplanten sterk genoeg zijn, worden ze verplaatst en geplant in de Barachois van het resort.

Mauritius Zeegras Weide Kwekerij 5

"Het blauwe koolstofecosysteem, dat kusthabitats zoals mangrovebossen en zeegras omvat, speelt een cruciale rol bij het tegengaan van klimaatverandering", aldus Shane Sunassee, projectmanager. "Zeegras kan niet alleen koolstof vastleggen en opslaan, maar levert ook essentiële diensten zoals kustlijnbescherming, verbetering van de waterkwaliteit, ondersteuning van de biodiversiteit en het in stand houden van lokale economieën. Om deze onschatbare ecosystemen te beschermen, is het essentieel om te focussen op natuurbehoud, duurzame beheerpraktijken en het herstel van gedegradeerde habitats. Zo zorgen we ervoor dat deze natuurlijke hulpbronnen klimaatverandering blijven tegengaan en een breed scala aan ecologische en economische voordelen opleveren."

Martin Dell, Algemeen Directeur, zegt: "We zijn er enorm trots op dat we niet alleen kunnen deelnemen aan een project als dit, maar ook pioniers zijn op het gebied van mariene bescherming op Mauritius. We dragen bij aan een langetermijnoplossing om de mariene biodiversiteit rond het resort te vergroten.

Onze gasten kunnen de wetenschappers in actie zien tijdens het transplantatieproces en zullen ook het kleurrijke en levendige zeeleven van de Indische Oceaan met eigen ogen aanschouwen tijdens het snorkelen boven de zeegrasvelden. Zeegrasvelden zouden de kans kunnen vergroten om schildpadden, vissen, roggen en onze beroemde zeepaardjes te spotten, aangezien dit een bekend, gezond leefgebied voor ze is. Voor wie meer wil weten, zal Rick rondleidingen door de Barachois verzorgen en de wetenschap achter het project en de voordelen van zeegrasvelden in onze oceanen uitleggen.

Mauritius Zeegras Weide Kwekerij 6

Het Seagrass Nursery-project is een van de vele manieren waarop gasten van Four Seasons zich kunnen verdiepen in de lokale omgeving van het resort. Rick brengt acht jaar ervaring en passie in natuurbehoud mee naar zijn werk. Gasten worden uitgenodigd om deel te nemen aan zijn Resort Nature Walks, waar hij inzicht geeft in de flora en fauna van het resort en ondertussen vogelgeluiden en bloemsoorten identificeert. Een andere populaire activiteit is het Seahorse Snorkelen, waarbij Rick snorkelaars meeneemt naar de lagune, omringd door mangroven, op zoek naar deze zeldzame, kleine maar prachtige wezens. Deze natuurbehoudsinitiatieven zijn een voorbeeld van de toewijding van het resort aan het creëren van een positieve impact op de lokale omgeving en gemeenschap.