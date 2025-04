Dive Dauin Festival

Dive Dauin Festival & Onderwaterfotografiewedstrijd

Het Dive Dauin Festival is sinds de start in 2021 in slechts enkele jaren uitgegroeid tot de rijkste en binnenkort de grootste internationaal erkende wedstrijd voor onderwatermacro- en groothoekfotografie in de Filipijnen. Er is meer dan $ 10,000 aan contanten en prijzen te winnen. De wedstrijd vindt elk jaar in juni plaats op het eiland Negros Oriental, een bestemming van wereldklasse met talloze soorten naaktslakken, garnalen, krabben, zeepaardjes, spookfluitvissen en een overvloed aan andere kleine beestjes die te vinden zijn in de riffen langs de zwarte zandhellingen. Plus, grotere megafauna en koralen.

Dive Dauin Festival 7

Langs de kustlijn zijn zeereservaten opgericht om de riffen en zeegrasvelden te beschermen. Dit zijn essentiële voedselgebieden voor schildpadden en leefgebieden voor de andere unieke wezens die in deze wateren leven. 29 van de 33 bekende soorten hengelaarsvissen zijn er te vinden (de tweede aflevering van de BBC Planet Earth Frog Fish-special werd gefilmd bij AivyMaes Divers Resort House Reef, bekend als het zeereservaat Población 2 Dauin North, dat al meer dan 1 jaar beschermd is). Duikpraktijken worden streng gehandhaafd en juryleden diskwalificeren fotografen als hun foto's tekenen van manipulatie of stress van dieren vertonen.

Dive Dauin Festival 8

Voor wie van groothoek of iets groter zeeleven houdt, is het kleine eilandje Apo Island, gelegen op slechts 35 minuten varen (5 km) van de kust van Dauin, sinds 1982 een aangewezen beschermd zeegebied (MPA). In 1982 overtuigde een marien wetenschapper, Dr. Angel Alcala, die in de regio opgroeide, de enigszins sceptische lokale bevolking ervan dat het instellen van een beschermd gebied de omliggende visserij ten goede zou komen. Zijn theorie was dat volwassen vissen vanuit het beschermde gebied naar het omliggende gebied zouden stromen, waar het beschermde gebied als schuilplaats dient voor vissen om te ontsnappen, volwassen te worden en te paaien.

Vissen die in het beschermde gebied paaien, produceren larven die door de stromingen naar andere gemeenschappen op het rif worden meegevoerd. Een waar succesverhaal op het gebied van mariene bescherming in de Filipijnen, het is het oudste onafgebroken beschermde mariene gebied op de Filipijnen. Het heeft het Dive Daiun-festival helpen vormen tot een paradijs voor macrofotografen en groothoekfotografen!

Dive Dauin Festival 9

Dit kleine, piepkleine eiland heeft een essentiële rol gespeeld bij het vormgeven van de inspanningen voor het behoud van het mariene milieu in het hele land. Het succes van het gemeenschapsreservaat dat hier is gevestigd, heeft soortgelijke projecten in de hele Filipijnen en zelfs over de hele wereld geïnspireerd. Als direct gevolg hiervan zijn er momenteel meer dan 1,500 kleine beschermde mariene gebieden in de Filipijnen, gestart door lokale gemeenschappen die het succes van Apo Island wilden evenaren. Als direct gevolg van de succesvolle implementatie van de beschermde mariene gebieden bloeide het duiktoerisme op, waardoor de Filipijnen nu constant worden verkozen tot de nummer 1 duikbestemming ter wereld.

Dive Dauin Festival 10

De Dive Dauin Festival-competitie (oorspronkelijk Dive 7 geheten) draagt ​​een sterke, op de gemeenschap gerichte, duurzame milieuboodschap uit. De lokale bevolking, lokale bedrijven, duikwinkels, de afdeling toerisme, de lokale LGU en duikresorts werken samen om schoonmaakacties te organiseren, zowel langs de kust als onder water, wat een uniek perspectief op het evenement biedt. Zelfs de trofeeën zijn gemaakt van gerecyclede en upcycled materialen.

De duikoperators nemen de wedstrijd zeer serieus en streven ernaar hun klanten te helpen een categorie te 'winnen' en de eerste keuze van de fotograaf te worden. Ze doen er alles aan, zonder het ecosysteem te verstoren, om hun klanten te helpen winnen! Niemand neemt dat serieuzer dan Zilverrif Resort, dat voorafgaand aan het evenement verschillende workshops organiseert die worden gegeven door bekende, prijswinnende onderwaterfotografen, en beschikt over onderwaterfotografiefaciliteiten van wereldklasse, waardoor ze de voorkeurslocatie zijn voor evenementen voor professionele fotografen.

Dive Dauin Festival 11

Duikgidsen worden ook opgeleid door fotografen die hen leren hoe ze het perfecte onderwerp kunnen spotten, van het kleinste diertje tot die perfecte groothoekfoto of foto van dierengedrag. Duikgidsen die in deze specialiteit zijn opgeleid, worden "spotters" genoemd en nemen hun beroep zeer serieus. Ze bewaken de geheime locaties van de "zeldzaamste beestjes" nauwlettend en delen deze alleen met klanten. Daarom is het kiezen van een resort waar u vóór de duikvakantie boekt erg belangrijk.

Uiteraard worden de beste spotters ruim voor de wedstrijd gereserveerd. AivyMaes Divers Resort is geschikt voor zowel beginners als professionals en biedt een betaalbare optie met verblijfsduiken voor zowel beginners als professionals, met pakketten die niet te duur zijn en professioneel getrainde 'critter spotters' in dienst die er alles aan doen om hun klanten te laten winnen. De concurrentie is overgeslagen naar de 'critter spotters', die allemaal strijden om de beste te zijn en hun klant/resort te laten winnen!

Dive Dauin Festival 12

Of je nu een professionele onderwaterfotograaf bent, een beginner of iets ertussenin, het Dive Dauin Festival biedt voor ieder wat wils met elk jaar grotere, betere prijzen te winnen. In combinatie met "World Class Diving" is het een must-do voor je duikagenda. (Zie Scuba Diver Magazine ANZ editie 73 voor meer informatie)