Duik verder dan het gewone met 3 epische expedities

2025: Uw jaar om verder te duiken dan het gewone met Dancing Wind Liveaboard

Duikverslaafden, avonturiers, onderwaterontdekkers! Ben je klaar om de platgetreden paden te verlaten en je te storten in het hart van de verborgen onderwaterschatten van Indonesië? Bij Dancing Wind Liveaboard stellen we een reisplan voor 2025 samen dat minder draait om het afvinken van vakjes en meer om het aanwakkeren van je passie voor de diepte. We gaan verder dan het bekende, verder dan Raja Ampat (hoewel we er nog steeds dol op zijn!), en naar de rijken van Halmahera, Cendrawasih Bay en Triton Bay.

Juli: walvishaaien en ongerepte geheimen van Cendrawasih Bay

Stel je voor dat je naast zachtaardige reuzen, walvishaaien, zweeft in hun natuurlijke speeltuin. Dat is precies wat je deze juli in Cendrawasih Bay zult ervaren. We bieden twee unieke reizen aan:

Manokwari naar Biak: Duik in het hart van de maritieme wonderen van Cendrawasih en eindig uw avontuur in het levendige stadje Biak. (8 t/m 18 juli 2025)

Luchthaven: Manokwari (MKW) en Biak (BIK)

Cendrawasih is een adembenemend paradijs voor degenen die op zoek zijn naar echte interactie met divers zeeleven. Deze prachtige regio heeft levendige koraalriffen die een scala aan kleurrijke vissoorten herbergen, wat een onderwatercaleidoscoop creëert. Tussen deze natuurlijke wonderen glijdt de majestueuze aanwezigheid van walvishaaien sierlijk door het heldere, turquoise water, wat duikers en snorkelaars van over de hele wereld aantrekt. Het unieke ecosysteem omvat ook verschillende andere wilde dieren, zoals manta's en zeeschildpadden, wat Cendrawasih een must-visit bestemming maakt voor zowel natuurliefhebbers als avonturiers.

Augustus: De Halmahera Kroon: een kruising van wonderen

Augustus biedt een spannende expeditie, een reis die je door enkele van de meest gevarieerde duiklocaties van Indonesië zal leiden. We gaan op reis van Sorong naar Bitung, een reis die het volgende omvat:

De caleidoscopische riffen van Misool.

De ongerepte schoonheid van Halmahera.

Het wereldberoemde muckduiken in de Straat Lembeh.

Luchthaven Sorong (SOQ) en of Manado Bitung (BTJ)

En voor degenen die het allemaal andersom willen ervaren, bieden we de retourreis van Bitung naar Sorong aan. Deze oversteek is een ware droom voor ontdekkingsreizigers, een kans om getuige te zijn van de enorme diversiteit van de onderwaterwereld van Indonesië.

December: Triton Bay's verborgen juweeltjes: voor de echte duikliefhebber

Voor degenen die alles al hebben gezien en hunkeren naar dat volgende niveau van duikavontuur, brengt december Triton Bay. Dit is waar we ons echt wagen in het rijk van het buitengewone. We organiseren twee back-to-back trips:

Sorong aan Kaimana: Ontdek de zuidelijke uithoeken van Misool en duik diep in de ongerepte schoonheid van Triton Bay.

Triton Bay is een rijk vol onderwaterjuwelen:

Tuinen vol zachte koralen, vol kleur.

Regelmatige ontmoetingen met walvishaaien.

“Wandelende haaien” Epaulettehaaien.

Endemische soorten die nergens anders voorkomen.

Ongerepte riffen, onaangetast door massatoerisme.

Dit is duiken voor de kenner, voor de duiker die op zoek is naar het zeldzame, het unieke, het onvergetelijke.

Dancing Wind: uw thuis voor onvergetelijke avonturen

At Dansende Wind Liveaboard, we willen u niet alleen meenemen naar ongelooflijke duiklocaties; we willen een ervaring creëren. Ons vaartuig is ontworpen voor comfort en avontuur:

Ruime en comfortabele hutten.

Een speciaal duikdek, uitgerust voor probleemloos duiken.

Een gepassioneerd en ervaren team.

Gastronomisch dineren, voor een avontuur vol energie.

Nitrox beschikbaar voor langere duiktijden.

Speciale cameravoorzieningen om die magische momenten vast te leggen.

Groot schaduwrijk zonnedek.

“Duik in een onvergetelijk avontuur waarbij elk moment een ontdekkingsreis is en een kans om een ​​betekenisvolle verbinding te smeden met de betoverende onderwaterwereld. Onze flexibele huttenarrangementen zijn geschikt voor degenen die een betaalbare maar luxe ervaring wensen. Kies uit onze opwindende hutten met drie personen, ontworpen om ongelooflijke waarde te bieden en u uit te nodigen om te verkennen en blijvende herinneringen te creëren onder de golven!”

Klaar om verder te duiken dan het alledaagse?

2025 is jouw jaar om de verborgen wonderen van Indonesië te ontdekken met Dancing Wind Liveaboard. De plaatsen zijn beperkt en deze unieke routes raken snel vol. Mis je kans niet om deel uit te maken van iets werkelijk buitengewoons.

PS Als je genoeg hebt van dezelfde oude duikbestemmingen, als je hunkert naar avontuur en ontdekking, dan is Dancing Wind jouw ticket naar de meest verborgen schatten van de onderwaterwereld.”