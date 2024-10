Crown of Thorns Starfish

Goed nieuws – Doornenkroon Zeester

We hebben spannend nieuws van de prachtige duiklocatie Mioskon in Raja Ampat. Na maandenlang de populatie Crown of Thorns-zeesterren (COTS) te hebben gemonitord, lijken onze gezamenlijke inspanningen hun vruchten af ​​te werpen. We hebben 33 Crown of Thorns uit het gebied gehaald tijdens een speciale duik in april. Eind september, toen we de locatie opnieuw bezochten, werden er slechts twee gevonden! Deze aanzienlijke daling in aantallen suggereert dat de situatie goed onder controle is.

Waarom is de Doornenkroonzeester een probleem?

COTS zijn een natuurlijk onderdeel van koraalrifecosystemen, maar wanneer hun aantallen toenemen, kunnen ze grote schade aanrichten. Deze zeesterren voeden zich met koraalpoliepen, die in hoge concentraties uitgebreide schade aan het koraal kunnen veroorzaken, wat leidt tot rifdegradatie. Uitbraken van COTS kunnen worden veroorzaakt door factoren zoals nutriëntenvervuiling en stijgende oceaantemperaturen, die de gezondheid van het koraal aantasten en het kwetsbaarder maken voor deze vraatzuchtige roofdieren.

Mioskon, bekend om zijn kleurrijke koralen en ongelooflijke scholen vis, is een brandpunt geweest voor beschermingsinspanningen. In april merkten we een toename van COTS op de locatie, wat leidde tot snelle actie. Er werden verwijderingsinspanningen georganiseerd om verdere koraalschade te beperken en een volledige uitbraak te voorkomen. In totaal werden 33 zeesterren verwijderd tijdens die operatie.

Tijdens onze duik in september is het aantal van slechts twee zeesterren een veelbelovend teken dat de genomen maatregelen werken. Consistente monitoring, verantwoorde duikpraktijken en het onderhouden van een gezond rifsysteem hebben allemaal bijgedragen aan het stabiliseren van de situatie. Hoewel we waakzaam blijven, geeft de scherpe daling van het aantal aan dat de uitbraak voorlopig onder controle is.

Hoewel de huidige situatie er veelbelovend uitziet, weten we dat ecosystemen kwetsbaar en dynamisch zijn. We blijven de COTS-populatie monitoren op Mioskon en andere duikplekken rond Raja Ampat. Ons team staat klaar om snel te handelen, indien nodig, om de gezondheid van de riffen te behouden.

Over Meridian Adventure Dive Resort: Meridian Adventure Dive ligt in het prachtige Raja Ampat, Indonesië en is een PADI 5-sterren Eco Resort. Bezoek onze website: Meridiaan avontuurlijke duik