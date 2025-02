Overvloed aan beestjes bij Muck Diving Hotspot Dauin

Muck Diving is een belangrijke industrie in Dauin, waar verschillende zeereservaten te vinden zijn en waar u talloze fantastische duikplekken vol met zeedieren vindt.

Chris Hiem (CEO van Sea Explorer's Philippines) richtte in 1986 het eerste duikresort op in Dauin en begon met het promoten van de diversiteit aan zeebewoners aan de kustlijn.

Al snel kwamen liefhebbers van macrofotografie en zeldzame soorten, zoals de frogfish, flamboyante inktvis, naaktslakken, zeepaardjes en nog veel meer, van over de hele wereld om deze exotische wezens te ontdekken en bekroonde macrobeelden te maken. DAUIN is nu beroemd om zijn diversiteit en kan bogen op 29 van de 33 frogfish-soorten ter wereld.

Er zijn meer dan 20 duiklocaties langs de zwarte vulkanische oevers van Dauin. Allemaal heel dicht bij AivyMaes Divers Resort.

Van noord naar zuid zou ik alle prachtige duikplekken kunnen beschrijven, zoals Mainit, San Miguel – noord en zuid, Talisay, Sahara Point, Bonets Corner, Dauin Sanctuary – noord en zuid, Ginama Point, Bahura en Pyramids, maar degene die een speciale vermelding verdient is Masaplod – noord en zuid.

Deze specifieke duiklocatie biedt een van de meest uiteenlopende soorten zeedieren. Er zijn zoveel soorten te zien, waaronder zeepaardjes, verschillende soorten voelsprietvissen (een van mijn favorieten), wonderpoezen, mimic- en blauwgeringde octopussen. Kortom, het is een buitengewone plek.

Een andere van de meest spectaculaire duikplekken in het gebied is het AviyMaes Divers Resort House Reef, dat direct voor het resort ligt en waar je heel gemakkelijk vanaf de kant kunt duiken. Dauin Nth Reef/Car Wrecks-duik is waar planet earth 2, episode 2, Frog fish special werd gefilmd met de twee grote Commerson Frogfish dicht bij elkaar.

Apo-eiland

Dauin draait echter niet alleen om muckduiken. Apo Island ligt op slechts 30 minuten varen van de kust van Dauin. Het eiland is sinds 1982 een aangewezen beschermd zeegebied (MPA). Dit is te danken aan de inspanningen van mariene wetenschapper Dr. Angel Alcala.

Hij groeide op in de regio en overtuigde de enigszins sceptische lokale bevolking dat het opzetten van een beschermd gebied de omliggende visserij ten goede zou komen, wat in feite het eerste beschermde mariene gebied in de Filipijnen oprichtte. Dauin volgde al snel, net als vele andere bestemmingen in de Visayas, wat leidde tot wat nu een macrohemel van wereldklasse en een bestemming voor groothoekduiken is.

Voor degenen die van majestueuze en kleurrijke riffen houden, vol zachte koralen bewoond door zeeschildpadden en pelagische soorten, dan is het eiland Apo, ongeveer 12 km van Dauin, de place to be. Dit is een iconische duikplek en een van de beroemdste in de Filipijnen, vaak beoordeeld als een van de beste duiken ter wereld.

De gezonde riffen rond Apo Island hebben meer dan 400 gedocumenteerde soorten koraal – dat is 65% van de koralen ter wereld die op één plek te vinden zijn! Dit eiland heeft verschillende duikplekken die worden uitgevoerd op basis van de stromingen van de dag, zoals het beroemde Rock Point – oost en west, Mamsa Point, Cogon Baluarte, Chapel Point, Coconut Point, Cars en Tires Point en nog veel meer.

AivyMaes Divers Resort organiseert een dagexcursie die plaatsvindt op een traditionele lokale boot met comfortabele stoelen en een badkamer aan boord. U zult genieten van 3 duiken op het eiland. Het is inclusief ontbijt, lunch en drankjes, en u keert rond 4:XNUMX uur terug naar het resort, waarmee een perfecte dag wordt afgesloten met een herinnering vol onderwaterbeelden.

Naast het eiland Apo organiseert het duikcentrum op aanvraag ook nachtduiken en duiken in zwart water.

Avonturen aan de bovenkant

Maar het draait hier niet alleen om duiken. U kunt ook de oude kerk, de markt, de watervallen van Casaroro bezoeken, bergtochten maken, de zwarte zandstranden en de witte zandstranden in het zuidelijke gebied van Dauin bij Zamboanguita en Siaton bezoeken, naast die van Apo waar u op alle verschillende plekken kunt snorkelen.

Rondlopen in Dauin is erg interessant en u kunt genieten van de uitstekende keukens in de restaurants en bars zoals Lokal Resto, Anahaw, Soga en Frontemare, plus de voortreffelijke Italiaanse pizzeria direct aan het strand van Dauin. Als u tijd heeft, raad ik u ook een bezoek aan Dumaguete aan om de waterkant en de markt te bekijken, waar u heerlijke zeevruchten kunt proeven die in de omgeving zijn gevangen.

Kortom, ik raad deze makkelijk bereikbare duikbestemming ten zeerste aan. Als u de 'please yourself'-stijl informele sfeer wilt, raad ik u ten zeerste aan om te verblijven in AivyMaes Divers Resort de met accommodatie variërend van Deluxe Ac privé badkamer, Native Style Beach Huts of Dorm Style native hut er is iets voor het hele gezin, het reizende stel of de soloreiziger die niet uw budget zal breken. Voor een persoonlijke ervaring op maat, van het welkom tot het afscheid, mail ons op aivymaesdivers@gmail.com .