Viering van onze Scuba Diving 2025 Readers' Choice Awards

Wij eren uitmuntendheid in eten, duiken en meer!

Bij Anthony's Key Resort in Roatan is ons verhaal er altijd een geweest van harmonieuze versmelting: waar de weelderige groene heuvels de glinsterende Caribische Zee ontmoeten en waar gasten van over de hele wereld zowel rust als avontuur ontdekken in een buitengewone omgeving.

Dat delen we graag Scuba Diving's Readers' Choice Awards 2025 hebben onze toewijding om uitzonderlijke, natuurgerichte ervaringen te bieden erkend, wat ons in totaal 13 prijzen opleverde. Met name hebben we de eerste plaats behaald in de categorie "Kwaliteit van het restaurant", een bewijs van onze toewijding om ervoor te zorgen dat elk aspect van uw verblijf zowel lichaam als ziel tevreden stelt.

Een culinaire ervaring als geen ander

Onze eetervaringen op locatie hebben altijd tot doel gehad om de essentie van Caribische smaken te benadrukken: vers, levendig en verantwoord geproduceerd. Naast de eerste plaats in de categorie "Kwaliteit van het restaurant", erkennen deze prijzen onze voortdurende inspanningen om ons culinaire aanbod te ontwikkelen en te verbeteren. Van de verheven A la carte ervaringen bij Ankor Zeevruchten Grill naar onze verfrissende tropische drankjes en cocktails geserveerd bij het zwembad of Frangipani-bar en loungestreven wij ernaar om maaltijden te serveren die bij elk moment van uw verblijf passen.

Een traditie van duikexcellentie

De toplocatie van Anthony's Key Resort nabij het op één na grootste barrièrerif ter wereld, het Mesoamerican Barrier Reef, is essentieel voor onze identiteit. Duikers en snorkelaars komen hier al meer dan 50 jaar om bloeiende koraaltuinen, tropische vissen en ongeëvenaarde onderwateravonturen te ontdekken.

Ons duikoperatie, op maat gemaakte duikboten en deskundige duikbemanning hebben onze Readers' Choice-onderscheidingen aanzienlijk veiliggesteld. Of u nu een ervaren duiker bent of net uw duik in het water neemt, vinnen Als u zich op onderwaterverkenning richt, kunt u erop vertrouwen dat u ondersteunende instructies, eersteklas faciliteiten en onvergetelijke ontmoetingen onder water krijgt.

Accommodatie die onze prachtige omgeving omarmt

Ons bungalows op de heuvel en aan het water belichamen de toewijding van het resort om comfort en duurzaamheid te combineren. Deze chique toevluchtsoorden, rustig gelegen langs de kustlijn of hoog boven het groene bladerdak, bieden een rustgevende omgeving.

Het zijn plekken die zijn ontworpen om u te helpen weer in contact te komen met uw dierbaren, uzelf en de natuur, terwijl u geniet van de gemakken en verfijnde details die hoge cijfers hebben gekregen in categorieën als "Kwaliteit van de kamers" en "Kwaliteit van het personeel".

Avonturen voor elke reiziger

Naast duiken, snorkelen en dineren biedt Anthony's Key Resort een scala aan activiteiten die aantrekkelijk zijn voor gezinnen, stellen en solo-ontdekkingsreizigers. Kajakken door turquoise wateren, paardrijden op het strand, onze privé-eilandervaringen verkennen en onze onvergetelijke dolfijnactiviteiten zijn slechts enkele manieren om uzelf onder te dompelen in de natuurlijke wereld hier.

Deze aanbiedingen, zorgvuldig afgestemd op uw interesses en ondersteund door een toegewijd, vriendelijk team, onderstrepen waarom we topposities hebben bereikt op meerdere gebieden. Scuba Diving's Readers' Choice Awards 2025 categorieën.

Een bedankje aan onze gasten

Hoe bevredigend deze prijzen ook zijn, onze grootste eer is om u bij ons te verwelkomen. Elk stukje erkenning herinnert ons eraan dat het hart van Anthony's Key Resort ligt in de relaties die we opbouwen met onze gasten en de herinneringen die ze mee naar huis nemen.

Uw feedback geeft richting aan onze evolutie en inspireert ons om onze ervaringen te verbeteren, terwijl we trouw blijven aan onze kernwaarden van milieuverantwoordelijkheid en een ontspannen, op de natuur gerichte ethiek.

Met uw voortdurende steun kijken we ernaar uit om voort te bouwen op deze erfenis van excellentie. Sluit u snel weer bij ons aan – of het nu is om de meest verse smaken van het Caribisch gebied te proeven, een nieuw onderwaterparadijs te ontdekken of gewoon te ontspannen in onze privébungalows onder een bladerdak van tropisch groen. We zijn er, klaar om u weer een prijswaardige ervaring te bezorgen.