Vleermuisvis maatje

This batfish looks like it’s smiling for the camera

These batfish often decide to buddy up with a single diver and spend the entire dive shadowing you or swimming alongside your body. Many local dive guides claim to have the best Batfish buddy on specific dive sites. This social fish will often even form schools with other species of fish. Interestingly, the batfish have been proven to be very intelligent.

Over ons Meridiaan avontuurlijke duik:

Gelegen in het adembenemende Raja Ampat, Indonesië, Meridiaan avontuurlijke duik is a PADI 5-Star Eco Resort and proud winner of the prestigious PADI Green Star award. Our duiken diensten, bekend om hun professionaliteit en kwaliteit, zijn synoniem geworden met de PADI en Meridiaan avontuur namen, waardoor een zelfverzekerde en plezierige duikervaring voor iedereen wordt gegarandeerd.