Apo Island & Dauin Duiken

Als u droomt van levendige koraaltuinen, zeeschildpadden die door kristalhelder water drijven en duiken in de modder van wereldklasse, hoeft u niet verder te zoeken dan Apo-eiland en Dauin, twee van de meest gewaardeerde duikbestemmingen van de Filipijnen. Deze locaties, gelegen aan de kust van Negros Oriental, worden consequent beoordeeld als top 10 duikbestemmingen ter wereld en beloven een onvergetelijk onderwateravontuur – en er is geen betere manier om dat te ervaren dan met AivyMaes Divers gunstig gelegen in het hart van Strandfront van Dauin, slechts 5 km varen van Dauin naar Apo-eilanden staat wereldwijd bekend om zijn gezonde koraalriffen en uitzonderlijke mariene biodiversiteit.

AivyMaes Divers, het hart van Dauin, zet een nieuwe standaard voor het behoud van de zee en echt duurzaam toerisme.

Onze missie is geworteld in het behoud van de levendige mariene ecosystemen van de Filipijnen door middel van educatie, empowerment en samenwerking. Dankzij ISC CEO Barry ColemanEr zijn al vijf volledige beurzen beschikbaar gesteld, waarmee getalenteerde jonge mensen uit de regio leiders kunnen worden in het maritiem toerisme. Lokale kansarme jongeren/jongvolwassenen worden opgeleid – niet alleen tot professionele duikmeesters/specialistische spotters en instructeurs, maar ook tot burgerwetenschappers die zich inzetten voor de bescherming van onze oceanen voor toekomstige generaties.

In nauwe samenwerking met de gemeente Dauin identificeren we kansarme jongeren en bieden we hen de vaardigheden en kennis die ze nodig hebben om te floreren in de duikindustrie. Deze mensen worden op hun beurt mentoren en rolmodellen die anderen met een vergelijkbare achtergrond inspireren om hun unieke onderwateromgeving te omarmen en te beschermen, terwijl ze een lonende carrière opbouwen.

“Lokale mensen trainen lokale mensen” — het is ons model voor duurzaam ecotoerisme, en het werkt.

Apo Island is sinds 1982 aangewezen als beschermd zeegebied (MPA)Het staat als model voor succesvolle door de gemeenschap geleide natuurbescherming, dankzij de baanbrekende mariene bioloog Dokter Angel Alcala, de "Vader van de MPA's". Dr. Angel Alcala, die in de regio opgroeide, overtuigde de enigszins sceptische lokale bevolking ervan dat het instellen van een beschermd gebied de omliggende visserij ten goede zou komen.

Zijn theorie was dat er een overloop van volwassen vissen vanuit het beschermde gebied naar het omliggende gebied zou plaatsvinden, waar het beschermde gebied als schuilplaats zou dienen voor vissen om te ontsnappen, volwassen te worden en te paaien. Vissen die in het beschermde gebied paaien, zouden larven produceren die door de stromingen naar andere gemeenschappen op het rif worden meegevoerd. Een waar succesverhaal op het gebied van mariene bescherming in de Filipijnen, en tevens het oudste onafgebroken beschermde zeegebied op de Filipijnen, dat dit kleine eilandje transformeert in een paradijs voor macrofoto's en groothoekfoto's!

Dit kleine, piepkleine eiland heeft een belangrijke rol gespeeld bij het vormgeven van de inspanningen voor het behoud van het mariene milieu in het hele land. Sterker nog, het succes van het gemeenschapsreservaat dat hier is opgericht, is zo groot geweest dat het soortgelijke projecten in de hele Filipijnen en zelfs wereldwijd heeft geïnspireerd. Als direct gevolg hiervan zijn er momenteel meer dan 1,500 kleine beschermde mariene gebieden in de Filipijnen, gestart door lokale gemeenschappen die het succes van Apo Island wilden evenaren. Als direct gevolg van de succesvolle implementatie van de beschermde mariene gebieden bloeide het duiktoerisme op, waardoor de Filipijnen nu constant worden verkozen tot de nummer 1 duikbestemming ter wereld.

Top Apo-duiklocaties: Chapel Point – Een dramatische duik langs een wand met prachtige koraalformaties en frequente waarnemingen van zeeschildpadden, scholen jacks en af ​​en toe een barracuda. ​​Zachte en harde koralen gedijen hier goed, samen met naaktslakken en rifvissen. Cogon Punt-Bekend om de sterke stromingen, waardoor het een spannende driftduik is. Verwacht grote scholen vis te zien, zoals trevally's, snappers en fusiliers, samen met gezonde koraaltuinen en soms pelagische vissen die voorbij zwemmen. Het beste voor gemiddelde tot gevorderde duikers.

Rock Point Oost & West – Een duik met een geleidelijke helling en veel macroleven, waaronder schorpioenvissen, hengelaarsvissen en diverse naaktslakken. Zachte koraalwaaiers en zeeanemonen sieren de zeebodem. Ideaal voor fotografen: de geleidelijke hellingen zijn ideaal om schildpadden en kleurrijke rifvissen te spotten. Heiligdom-Dit maakt deel uit van het zeereservaat en biedt de meest ongerepte koralen van het eiland. Het onderwaterleven is er weelderig: zeeschildpadden, trekkervissen en papegaaivissen. Beperkte toegang om het rif te beschermen; soms is alleen snorkelen toegestaan.

Ontdek de magie van Dauin Wereldberoemd om het duiken met modder: Dauin's beschermde mariene gebieden

Op slechts een korte rit van Dumaguete ligt de gemeente Dauin— heeft de afgelopen 40 jaar zijn inspanningen voor het behoud van het zeeleven uitgebreid met een reeks beschermde zeegebieden (MPA's) langs de kustlijn. Deze MPA's hebben niet alleen de lokale visserij nieuw leven ingeblazen, maar ook ecotoerisme gestimuleerd. De MPA-kosten helpen bij de financiering van het beheer en de handhaving van de no-take-regels. Duikers steunen op hun beurt duurzaam toerisme door simpelweg te doen wat ze leuk vinden: duiken.

In tegenstelling tot veel beschermde gebieden die zich uitsluitend richten op koraalriffen, omvatten de beschermde zeegebieden van Dauin ook zeegrasvelden en zand-/puinhellingen – uitstekende habitats voor slibduiken die Dauin wereldwijd op de duikkaart hebben gezet. Dauin, beroemd om zijn zwarte zandhellingen, biedt de kans om een ​​ongelooflijke verscheidenheid aan zeldzaam en bizar zeeleven te ontmoeten: nabootsende octopussen, flamboyante zeekatten, voelsprietvissen, zeepaardjes, spookfluitvissen en talloze soorten naaktslakken, garnalen en krabben. Deze diverse ecosystemen zijn tevens belangrijke voedselgebieden voor schildpadden en andere megafauna in zee.

Dauin is trots op 29 van de 33 bekende soorten kikkervissen – een onderscheiding die in BBC Planeet Aarde IIIAflevering 2, waarin de rijke biodiversiteit van het gebied werd belicht. Langs de kust organiseren duikcentra gespecialiseerde 'critter hunts', onder leiding van ervaren spotters met een scherp oog voor zelfs de kleinste en meest ongrijpbare onderwaterwezens. Dauin is daardoor een must-see voor zowel onderwaterfotografen als liefhebbers van macroduiken.

Meest populaire duikplekken in Dauin: allemaal AivyMaes Divers Resort House Reef, gemakkelijke wandeling vanaf de kust.

Gelegen in het hart van Dauin's AivyMaes Divers ligt aan het strand en biedt gemakkelijke toegang (met directe toegang) tot de wereldberoemde muckduiklocaties van Dauin, waaronder hun beroemde huisrif, AivyMaes House Reef, beter bekend als Población 1 Dauin North Marine Sanctuary, dat al meer dan 40 jaar beschermd is. Deze locatie wemelt van buitengewone macrobeestjes, waardoor het een paradijs is voor onderwaterfotografen, een macroparadijs en een groothoekparadijs voor liefhebbers van het onderwaterleven.

Dauin Noord & Zuid – Duiken vanaf de kust / Muck Diepte: 5–25mt Hellend zwart zand met verspreid puin en kunstmatige structuren die dieren aantrekken, hengelaarsvissen, zeenaalden, naaktslakken, zeepaardjes, Octopus (inclusief mimic en wonderpus) Uitstekend voor macro fotografie en nachtduiken.

Masaplod-heiligdom – levendig rif met af en toe schildpaddenwaarnemingen Koraalrif / Zeereservaat Diepte: 5–30 m – Levendig rif met een mooie koraalbedekking en scholen vissen. Fusiliers, snappers, schildpadden, murenen. Uitstekend zicht, zowel voor macro- als groothoekopnamen.

Auto's & Ginama-an - Dieptebereik: 24–28 meter De locatie van de autowrakken wemelt van de macro-organismen en rifvissen, waaronder koraalduivels, murenen, blauwgevlekte pijlstaartroggen, hengelaarsvissen, spookfluitvissen, zeemotten, porseleinkrabben, harlekijnspookfluitvissen, krokodillenvissen, keizersvis, naaktslakken en boksergarnalen. De wrakken zelf zijn vaak bedekt met kleurrijke koralen, sponzen en zeewaaiers, wat uitstekende mogelijkheden biedt voor onderwaterfotografie.

Of u nu een ervaren duiker bent of een beginner die de onderwaterwereld wil ontdekken: Dauin biedt ongeëvenaarde duikmogelijkheden. AivyMaes Divers Wij bieden uitzonderlijke service, deskundige begeleiding en een gedeelde toewijding aan het behoud van de oceanen. Door te kiezen voor duiken bij onze resorts, beleeft u niet alleen een onvergetelijk avontuur, maar steunt u ook de inspanningen om onze oceanen te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties. Onze ervaren duikmeesters en instructeurs zijn getrainde spotters van zeedieren, waardoor gasten kunnen genieten van een verrijkende en milieubewuste duikervaring.