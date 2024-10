Dauin & Zamboangita, Negros Oriental, de Antennarius Frogfish-hoofdstad van de Filippijnen!

Antennarius-soortensignalen!

De aantrekkingskracht van zijn lokmiddel. Dit betoverende beestje, een absolute favoriet onder duikers, gaat verder dan zijn pokerface en kenmerkende geeuw.

Deze vis is welbekend bij liefhebbers van onderwaterfotografie en doorgewinterde duikers. Voor de meesten lijkt het een fictieve vis, terwijl de rest een fantasievondst vindt.

De Frogfish beweegt zich over het rif met behulp van straalmotorische voortstuwing via openingen die onder zijn borstvinnen zijn genesteld. Als hij niet als een onhandige ballon rondputt, kan hij ook een wandeling maken met behulp van zijn borst- en buikvinnen.

Antennarius Frogfish Hoofdstad van de Filipijnen 2

Fotocredits: Analynne Sison (Spotter Trainer & CEO Silver Reef Dive Resort).

Dauin & Zamboangita, in Negros Oriental, hebben een grote verscheidenheid aan Frogfish-soorten die hun kustlijn en het aangrenzende Apo Island bewonen. Er zijn 12 soorten Frogfish, zeer gewild bij duikers, gedocumenteerd hier in onze wateren met ten minste 13 soorten verspreid in de Visayas, het centrale gebied van de Filipijnen.

Onlangs documenteerde CEO en Spotter Trainer van Silver Reef Dive Resort, samen met Daniel Geary, een mariene bioloog die bekendstaat als "Dr. Frogfish" en die al 10 jaar Frogfishes bestudeert, een Hispid/Shaggy Frogfish in Zamboanguita, de naburige stad van Dauin die bekendstaat als de duikhoofdstad van Negros Island, Filipijnen. Na veel onderzoek wordt aangenomen dat er een goede kans is dat dit de eerste gedocumenteerde waarneming is van deze soort in de provincie Negros Oriental.

Meerdere duikgidsen bevestigen een mogelijke waarneming in 2010, maar er zijn geen foto's om dit te staven. Bijna alle foto's online, met locaties inbegrepen, zijn afkomstig uit Indonesië en er is geen enkele (correct geïdentificeerde) foto gevonden op de Filipijnen, dus dit zou potentieel de eerste, zo niet een van de eerste, gedocumenteerde waarnemingen van deze soort in het land kunnen zijn. Dit was inderdaad een epische vondst door Randall Gunn, een technisch duiker die verhuisde naar Dauin, wiens huisrif de thuisbasis is van het paar van deze felgele, mango-achtige hengelaarsvissen. Een van onze lokale kunstenaars, Alma Zosan, zal haar Frogfishes of the Visayas-poster moeten aanpassen om deze 13e soort op te nemen.

Het seizoen van Frogfishes in Dauin en Zamboanguita Negros Oriental begint meestal rond februari en duurt tot ongeveer augustus, maar de natuur bepaalt haar eigen koers, dus dit is slechts een gemiddelde. Sommige verschijnen wat eerder, terwijl andere laat verschijnen en langer blijven, wat betekent dat er een paar blijven hangen om gevonden te worden door degenen die weten waar ze zich verstoppen of die de geplande specialistische cursussen van Dr Frogfish volgen.

Onlangs kregen we bezoek van Daniel Geary, "Dr. Frogfish", die met ons mee dook om deze Hispid/Shaggy Frogfish te fotograferen en we konden met hem praten over frogfish, met name over wat zijn favoriete vondsten zijn en welk gedrag hem het meest bijgebleven is.

“Ik heb een paar extreem memorabele vondsten gedaan als het gaat om Frogfish. Mijn beste vondst aller tijden, die waarschijnlijk niet overtroffen zal worden, was in 2016. Ik reisde naar Ambon, Indonesië op een tip dat er geverifieerde waarnemingen waren van Psychedelic Frogfish. Ik had het geluk om er twee te zien tijdens mijn tweede duik.

Een andere ongelooflijke vondst was in Malapascua, Filipijnen in 2022. Mijn favoriete lokale gids daar nam me mee naar een van zijn geheime gebieden met twee extra gidsen en we vonden een Marble-mouthed Frogfish... met eieren! De nog steeds ontwikkelende eieren waren bijna volledig gevormd, perfecte replica's van hun volwassen versies.

Een van mijn favoriete vondsten aller tijden, eerlijk gezegd, was dit paar Hispid/Shaggy Frogfish. Ik heb bijna 10 jaar in Dauin gewoond en er nog nooit een gezien. Deze twee frogfish werden toevallig gevonden toen ik twee weken op bezoek was, perfecte timing.

Ik heb veel gedrag van Frogfish gezien, maar een paar springen eruit. Ik heb nog nooit kannibalisme van frogfish gezien, hoewel ik het wel heb zien proberen. Mijn favoriete gedrag dat ik heb gezien, was twee Clown/Warty Frogfish die aan het paren waren. Ik kon ze zien flirten, naar boven zwemmen, paren en het eiervlot weg zien drijven. Een paar seconden later kwam een ​​tweede mannelijke Frogfish over de rotsen rennen, helaas te laat voor het feestje.

Ik vind het altijd leuk om mannelijke Frogfish te zien flirten met een vrouwtje. Mannetjes houden ervan om al hun vinnen omhoog te zetten en hun lichaam overal heen te schudden, een ongemakkelijke soort frogfish-dans. Ik weet niet zeker waarom ze het doen, maar het is best grappig om te zien.

Predatie door kikkervisjes is een zeldzame aanblik, maar ook een traktatie. Ik heb kikkervisjes allerlei prooien zien eten, van wespenvissen tot pitvissen tot kardinaalvissen. Mijn favoriete predatie die ik heb gezien, was tijdens een filmopname voor BBC's Planet Earth, opgenomen in Dauin, waar we een clown/wrattige kikkervis een kleine koraalduivelvis zagen opslurpen, inclusief stekels.”

