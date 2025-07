Een reisgids voor het beschermen van de zeeën en riffen van Sabah

Bent u, net als velen over de hele wereld, op uw laptop gaan zoeken naar plaatsen die u kunt bezoeken, opgelucht dat het internationale reizen enigszins normaal is geworden en droomt u ervan eindelijk die reis te maken die u jaren geleden begon te plannen? Voer je termen als eilanduitjes, duikplekken en zeeleven in op Google, of zoek je op Instagram met de hashtags #beach, #ocean en #nature?

Vergeet dan niet deze tag aan je lijst toe te voegen: Sabah. Met een kustlijn van 4,500 km (inclusief eilanden en lagunes) heeft Sabah veel te bieden met zijn ongerepte stranden en betoverende onderwaterleven. Maar als wereldburger die wordt getroffen door de heersende gevolgen van de klimaatverandering, moet je jezelf afvragen – en dit is onze laatste vraag, dat beloof ik – hoe beïnvloeden mijn reisplannen de oceaan? En dan moet je een keuze maken.

Nu Ocean Day nadert, raden wij u aan dieper te graven terwijl u plannen maakt over waar u heen gaat en wat u gaat doen. Wees een verantwoordelijke reiziger. Leer meer over de gemeenschappen wier levens zo nauw verweven zijn met de hulpbronnen van onze zeeën. Begrijp waarom het maken van harde oordelen over de manier waarop ze voedsel op tafel zetten niets bijdraagt ​​aan oplossingen die ons kostbare zeeleven beschermen, en ontdek dan wat dat wel doet. Help een handje bij het behoud van zowel onze rijke mariene biodiversiteit als de immateriële aspecten van de cultuur van Sabah, en vink tegelijkertijd items af van je lijst met oceaansoorten en zeedieren die je niet mag missen.

Hier is een korte lijst om u op weg te helpen.

Herstel reuzenschelpen, herstel de riffen

Een bezoek aan Tunku Abdul Rahman Park geeft je de perfecte kans om natte voeten te krijgen als je niet van plan bent ver van de hoofdstad van Sabah te gaan. TARP is een eilandengroep in de wateren van het vasteland van Kota Kinabalu en op het grootste eiland, Gaya Island, ligt MERC, de Onderzoekscentrum voor mariene ecologie. Een bekroonde site voor milieueducatie. Bezoekers van het centrum kunnen deelnemen aan een rondleiding van een uur, of een volledige dag doorbrengen met een mariene bioloog, waarbij ze uit de eerste hand leren over het produceren en herstellen van reuzenschelpen, en inzicht krijgen in hun ecologische betekenis voor onze riffen.

Reuzenschelpen spelen een grote rol bij het filteren van zeewater, wat helpt bij het bestrijden van overmatige algenbloei. Foto tegoed: MERC

Meld u aan als EcoDiver

Hoewel het een flinke reis is naar Mantanani (anderhalf uur met de auto vanaf Kota Kinabalu, gevolgd door nog een uur met de boot), maken het ongerepte turquoise water en de verbluffende natuurlijke schoonheid het de reis zeker waard. Het toerisme groeide explosief op het eiland en hoewel dit extra mogelijkheden opende voor de inwoners om een ​​inkomen te verdienen, werd de behoefte aan initiatieven die toerisme, natuurbehoud en gemeenschapsontwikkeling integreren uiterst duidelijk. Reef Check Maleisië projecten op Mantanani hebben als doel de levensomstandigheden van de gemeenschap te verbeteren door middel van capaciteitsopbouw en vaardigheidstrainingen, hun welzijn te verbeteren door middel van afvalbeheer en bewustzijn te creëren over de voordelen van het behoud van de riffen.

Een reisgids voor het beschermen van de zeeën en riffen van Sabah 9

Gecertificeerde EcoDivers zijn getraind om Reef Check-onderzoeken uit te voeren, die jaarlijks worden uitgevoerd om de gezondheid van de riffen te controleren, ook bij Mantanani. Foto tegoed: Reef Check Maleisië

Ondersteun de inspanningen van vrouwen op het gebied van productdiversificatie

In veel delen van de wereld spelen vrouwen een cruciale rol bij het beheer van natuurlijke hulpbronnen, en hetzelfde geldt voor de eilandgemeenschappen in Sabah. Kijk maar eens naar het noorden, in het multifunctionele beschermde mariene gebied Tun Mustapha Park, waar een groep vrouwen zich heeft verenigd om te werken aan de LA'NU, een geregistreerde entiteit die zeep produceert uit gebruikte bakolie. Niet alleen vullen ze hun primaire bron van inkomsten aan, waardoor hun afhankelijkheid van inkomsten uit vis wordt verminderd, deze vrouwen kanaliseren ook een percentage van hun winst naar natuurbehoudsactiviteiten die door hun gemeenschappen worden georganiseerd.

Op dezelfde manier streven leden van Women of Omadal (WAPO) bij Semporna, het kleine stadje aan de zuidoostelijke kust van Sabah dat bekend staat als de toegangspoort tot duikparadijs in Sabah, hun inkomenszekerheid te verbeteren en tegelijkertijd het milieubewustzijn en de bescherming te bevorderen. De vereniging werd in 2012 geregistreerd met steun van WWF-Maleisië en tot op de dag van vandaag blijven de leden actief handwerk produceren en promoten, die weeftradities nieuw leven hebben ingeblazen met behulp van bladeren van de pandanuspalm, en nieuwe ontwerpen en producten hebben onderzocht om hun handwerkaanbod uit te breiden. WAPO heeft ook een speciale eenheid die patrouilleert op de stranden van Omadal Island om de stroperij van schildpadden tegen te gaan.

Een reisgids voor het beschermen van de zeeën en riffen van Sabah 10

LA'NU-ondernemer Juliana snijdt citroengras, een ingrediënt dat wordt gebruikt om zeep te maken. Foto tegoed: Norcy BeautyLab

Een reisgids voor het beschermen van de zeeën en riffen van Sabah 11

Een mat geweven met het Pinamak-ontwerp (garnalen), door de Vrouwen van Omadal. Foto tegoed: Roziah Jalalid/WAPO

Neem contact op en steun gemeenschapsinitiatieven

Op slechts 20 minuten van het internationaal bekende eiland Sipadan ligt Mabul, een duikbestemming die zowel internationale als lokale duikers aantrekt die geïntrigeerd zijn door zeldzame en unieke macrocritters. Helaas zorgt het grote aantal toeristen dat naar de kusten en wateren wordt getrokken voor een ecologische druk op het eiland, waardoor het van cruciaal belang is om de veerkracht van het eiland te vergroten ten opzichte van de steeds groeiende vraag naar hulpbronnen en de klimaatverandering. Dit erkennend, Groene Semporna is opgericht als platform om jongeren en de lokale gemeenschap te stimuleren deel te nemen aan diverse initiatieven voor milieubehoud. Vrijwilligers rehabiliteren actief koraal, verbeteren hun leiderschapsvaardigheden door middel van training, leren de kunst van het filmmaken om hun verhalen in de gemeenschap te delen, zoeken naar oplossingen voor de waterschaarste in Mabul en nog veel meer!

Een reisgids voor het beschermen van de zeeën en riffen van Sabah 12

De vertoning van de eerste versie van de korte film 'Climate Stories', gemaakt door de jeugd van Mabul, werd gehouden in de plaatselijke moskee en werd bijgewoond door meer dan 100 eilandbewoners. Foto tegoed: Groene Semporna

Herstel koraalriffen bij Semporna

Ongeveer 30 kilometer ten noordoosten van Semporna ligt Pom Pom Island, de basis voor de Tropisch onderzoeks- en natuurbeschermingscentrum, of TRACC, een organisatie die zich inzet voor de bescherming van zeeschildpadden en het herstel van beschadigde koraalriffen. Programma’s van TRACC variëren van twee weken tot meer dan vier maanden en kunnen activiteiten omvatten zoals het creëren van kunstmatige riffen om de ecologische functionaliteit te herstellen, het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en enquêtes om een ​​holistisch beeld van het mariene milieu te krijgen, het verwijderen van doornenkroon-zeesterren om beschadigde riffen om te overleven en te groeien, en nog veel meer. Een geweldig programma als je graag actief riffen wilt herstellen, en als je nog geen gecertificeerde duiker bent, biedt TRACC PADI-cursussen om je op weg te helpen.

Een reisgids voor het beschermen van de zeeën en riffen van Sabah 13

Kunstmatige riffen, ontworpen om koraalformaties te herstellen, floreren in de wateren bij Pom Pom Island. Foto credit: Robin Philippo/TRACC Borneo

Bezoek een beschermd marien gebied

Als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, is er het Sugud Islands Marine Conservation Area, een gebied aan de oostkust van Sabah dat de eilanden Lankayan, Billean en Tegapil omvat. SIMCA wordt particulier beheerd door Rif beschermer, waarvan het uiteindelijke doel is om de behoeften van toerisme en natuurbehoud in evenwicht te brengen. Toegewijde teams houden toezicht op de nestactiviteiten van schildpadden, bevorderen het bewustzijn van de bezoekers over het behoud van schildpadden en voeren rifonderzoeken uit om de gezondheid van de riffen te monitoren. Bovendien zorgt de handhaving van de visserijbeperkingen ervoor dat vispopulaties kunnen gedijen, zowel binnen als buiten de grenzen van het beschermde gebied.

Een reisgids voor het beschermen van de zeeën en riffen van Sabah 14

Bezoekers van SIMCA kunnen de natuurbeschermingsinspanningen van Reef Guardian steunen door een nest te adopteren.

Foto krediet: Achier Chung/Reef Guardian

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd om te weten dat Turtle Islands Park in de buurt van SIMCA ligt, een zeepark dat in 1977 werd gepubliceerd. Bezoekers van Selingan Island, een van de drie eilanden die het park vormen, hebben het geluk dagelijks schildpadden te zien nestelen en hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan hun Turtle Adoption Program.

Het ligt in jouw handen. Geen actie is te klein. Geen enkele inspanning wordt niet gewaardeerd. Door het eeuwenoude gezegde aan te passen, nodigen wij u uit om, afgezien van uw voetafdrukken, een positieve impact op onze riffen achter te laten. En nee, we suggereren niet dat je op onze koralen stapt!

Tot ziens in Sabah.

Geschreven door Robin Philippo